"Будуть шалені втрати": експерт спрогнозував наслідки, якщо РФ кине в бій авіацію

Романенко підкреслив, що у Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати.

Авіаексперт спрогнозував наслідки, якщо РФ кине в бій авіацію / pixabay, Міноборони РФ

Російські загарбники накопичують біля кордонів з Україною свою авіацію, яка може бути використана для підтримки їхнього наступу. Втім, для країни-агресорки Росії це може обернутися величезними втратами. Про це повідомив авіаексперт Валерій Романенко.

"У Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати. Якщо у них зараз йдуть так звані "м'ясні атаки", коли масою продавлюють нашу оборону, то чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримуємо нові і нові зенітно-ракетні комплекси", - пояснив Романенко в ефірі Апостроф TV.

Як зазначив експерт, дев'яте засідання у форматі "Рамштайн"-9 можна назвати не лише "танковим", а й "протиповітряним".

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"Там було оприлюднено отримання SAMP/T – системи, подібної до американських Patriot за параметрами. Французи підтвердили системи малої дії Crotale та передачу спеціалізованих радарів від найбільшого французького виробника високотехнологічної продукції. Це тактичні радари, спеціалізовані на виявленні крилатих ракет, коптерів, безпілотників, артилерійських снарядів – всього, що завгодно, що літає в повітрі на невеликій висоті. Хоча дальність виявлення величезна – до 250 км", - розповів експерт.

За його словами, якщо росіяни кинуть авіацію в бій, втрати будуть величезні. Ба більше, якщо російська авіація прориватиметься вглиб України, українці на власні очі побачать результати їхніх бойових дій, бо до кожного збитого літака можна буде поїхати, зняти і показати картинку.

"Самі розумієте, яка це буде моральна підтримка, що російська авіація зазнає втрат. А вони, напевно, зазнають втрат, тому що нічого нового ні в тактиці, ні в техніці у них не з'явилося", - резюмував Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко – експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.

Росіяни накопичують авіацію біля кордонів України

Нещодавно видання Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб повідомляло, що країна-агресорка Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише видання, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

Він підкреслив, що Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Тому війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії.

Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

До слова, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні бойову авіацію. Наразі йде дискусія щодо того, які конкретно літаки отримає Київ. Можливо, поставлять винищувачі F-16, Gripen або інші машини.

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