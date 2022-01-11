У ВООЗ заявили, що бустерне щеплення не врятує світ від пандемії, і закликали створити нову вакцину

Нинішні препарати не ефективні проти нових штамів інфекції.
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я зробили несподівану заяву. Вони попередили людство про те, що просте введення бустерних доз вакцин від коронавірусу не допоможе побороти пандемію.
Зокрема, мова йде про те, що дане щеплення не врятує світ від нових штамів, пише The Straits times.
У зв'язку з цим, у ВООЗ закликали до створення нових вакцин.
"Необхідні і повинні бути розроблені вакцини від COVID-19, які мають високий вплив на профілактику інфекції і передачі, на додаток до запобігання важких захворювань і смерті", - заявили в Технічній консультативній групі ВООЗ по вакцинах.
Нагадаємо, у вівторок, 11 січня, МОЗ заявило, що деякі громадяни, які не отримають хоча б одне щеплення від коронавірусу до 31 січня, не зможуть працювати. Їх будуть усувати від виконання посадових обов'язків без збереження заробітної плати.
Крім того, відомо, що дане рішення українська влада прийняла через стрімкі темпи поширення нового небезпечного штаму коронавірусної інфекції Омікрону. Даний варіант вже заповнив майже всю Європу.
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