Коронавірус не здається: у ВООЗ прогнозують нові хвилі COVID-19 і не бачать кінця пандемії

Пандемія COVID-19 далека від завершення - ВООЗ / Getty

Складна ситуація з коронавірусною інфекцією в світі триватиме мінімум три місяці. Завершення пандемії в полі зору фахівців, проте до її закінчення ще далеко. Світ може чекати ще декілька хвиль захворюваності. Проблеми в боротьбі з вірусом фіксуються не тільки у Західній Європі, але й в інших точках планети. Життя в умовах коронавірусу передбачає готовність до викликів. Про це заявив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо COVID-19 Давид Набарро.

Як повідомляє The Guardian він розповів про те, що складна ситуація з епідемією в світі триватиме ще мінімум три місяці. Про завершення пандемії наразі казати не можна. Світ чекає ще декілька хвиль коронавірусу.

читайте такожЇх коронавірус не бере: вчені з'ясували, чому деякі люди не хворіють на COVID-19"Ми проходимо через марафон, і не можна сказати, що ми в кінці нього - цей кінець в нашому полі зору, але наразі до нього далеко. І до того, як ми до нього доберемося, буде ще декілька хвиль", - сказав Набарро.

За словами фахівця, наразі не можна сказати, наскільки важкими можуть бути наступні хвилі коронавірусу. Системи охорони здоров'я відчувають серйозні навантаження по всьому світу.

"По-перше, цей вірус продовжує розвиватися - у нас є "Омікрон", але ми отримаємо й інші варіанти. По-друге, це дійсно впливає на весь світ. І якщо служби охорони здоров'я у Західній Європі ледь справляються, то в багатьох інших частинах світу вони повністю перевантажені", - розповів він.

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Також фахівець ВООЗ додав, що можуть бути нові спалахи COVID-19. Життя в умовах циркуляції коронавірусної інфекції диктує готовність до швидкої реакції на виклики.

"Я згоден з тим, що, як мені здається, з цим вірусом триватимуть спалахи, і жити з COVID означає бути в змозі підготуватися до них і реагувати дуже швидко, коли вони відбуваються", - підкреслив Давид Набарро.

Нагадаємо, головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан висловив сподівання, що пандемія COVID-19 може закінчитися у 2022 році. Якщо перебіг хвороби стане відносно легким, її буде простіше запобігти і лікувати. На перспективах позитивного прогнозу може позначитись поява вакцин другого і третього покоління, а також інновації.

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