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Не коронавірус, але небезпечно: школи Харкова пішли на "дистанціонку"

10 січня 2022, 21:53

Всього на онлайн-навчання підуть 1500 школярів.

Дистанціонка
Дистанціонка торкнеться півтори тисячі учнів / УНІАН

Деякі школи Харківської області переходять на онлайн-навчання. Але на цей раз причина зовсім не в боротьбі з коронавірусної інфекцією.

За даними видання Суспільне, йдеться про вісім шкіл Борівської громади Ізюмського району, які перебуватимуть на "дистанційці" до середи, 12 січня. Причиною такого рішення стала ожеледь.

Селищний голова Олександр Тертишний стверджує, що загалом у цих школах навчається 1500 дітей.

"Ввечері і з початку дня пройшов холодний дощ, а на вулиці було 1-2 градуси морозу, тому була сильна ожеледиця. Керівники шкіл були на зв'язку і попросили, щоб зберегти здоров'я дітей, на два дні зробити дистанційне навчання. У нашій дорожній службі сказали, що не встигнуть таку кількість доріг до ранку просипати", - зазначив Тертишний.

Тим часом, за даними Харківського гідрометцентру, ожеледицю на дорогах регіону протримається до кінця тижня.

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