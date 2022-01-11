Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

Якби всі люди на планеті вакцинувалися, то вірус припинив би поширення. Медик вважає це єдиним дієвим методом в боротьбі з інфекцією.
Лікар-імунолог Борис Донський розповів, що потрібно зробити людству, щоби перемогти пандемію коронавірусу.
За словами медика, COVID-19 вже показав, що постійнj еволюціонує. Він змушує людство боротися з новими штамами. При цьому яким буде коронавірус в майбутньому, прогнозувати досить складно, передає Obozrevatel.
Лікар також звернув увагу, що нові штами вражають не лише людей з ослабленим імунітетом, а й тих, хто раніше не мав проблем зі здоров'ям, і навіть тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.
За словами Донського - це боротьба, в якій хтось повинен бути переможцем.
"Тому питання, хто кого перееволюціонує. Якщо переможемо ми, в наступному сезоні просто не буде людей, які захворіли на коронавірус, які померли від нього", – сказав він.
На думку лікаря, якби всі люди на планеті були вакциновані або перехворіли, вірус зупинив би своє поширення. Медик вважає це єдиним дієвим методом в боротьбі з інфекцією.
"Щеплення є дуже потужним профілактичним засобом. Вживати протипожежних заходів у сто разів краще, ніж гасити пожежу", - резюмував імунолог.
Як повідомляв Главред, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Новий рік 2022 може стати роком припинення пандемії коронавірусу. Надії покладаються на розробку вакцин другого й третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій.
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