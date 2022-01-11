Перелік професій з обов'язковим щепленням від COVID-19 розширено

Працювати зможуть тільки ті, у кого є абсолютні протипоказання до вакцинації.
З 31 січня 2022 року ряд працівників України не зможуть виконуватися свої посадові обов'язки за відсутності хоча б однієї дози вакцинації від коронавірусу. Вони будуть відсторонені від роботи.
За інформацією МОЗ, йдеться про працівників ОМС, державних і комунальних закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств.
"31 січня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України № 2664 від 30 Листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19", - сказано в повідомленні.
Винятком є тільки ті, у кого є абсолютні протипоказання до щеплення.
читайте такожУкраїна На порозі нової хвилі коронавірусу-ЛяшкоНа такий крок українська влада пішла через стрімке поширення штаму коронавірусу Омікрон, які шаленими темпами заповнює країни Європи вже кілька тижнів поспіль.
Омікрон в Україні
Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності коронавірусом. За його словами, такий прогноз обумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон.
Також раніше епідеміолог зазначала, що новий штам Омікрон поширюється з неймовірною швидкістю. За словами епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерини Сояк, Омікрон може викликати нову хвилю епідемії.
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