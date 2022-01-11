Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосіб

Вчені винайшли спрей проти коронавірусу / колаж Reuetrs

У Гельсінкі вчені заявляють про розробку спрею, який не дозволяє коронавірусу проникнути в організм.

Про це, посилаючись на результати дослідження вчених, повідомляє видання Yle.

Зазначається, що у фінській лабораторії була виявлена молекула, яка блокує спайк-білки SARS-CoV-2 і захищає людину від зараження вірусом протягом декількох годин. Для цього достатньо нанести речовину, що містить молекулу, на слизову носа.

За словами вірусолога Анни Мякеля, молекула TriSb92 стискає або пов'язує схоже на тризуб вістря білка і не дає йому проникнути в клітини. Тому потрапив на слизові вірус не викликає захворювання.

читайте такожКоронавірус не здається: у ВООЗ прогнозують нові хвилі COVID-19 і не бачать кінця пандеміїВона пояснює, що віруси проникають в клітини людини за допомогою розташованих на їх поверхні шиповидних спайк-білків. Однак у коронавірусів - як у різних варіантів SARS-CoV – 2, так і у вірусу SARS – в цих білках є слабке місце - це молекула TriSb92.

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Разом з тим учена зазначає, що розробка спрею не скасовує потреби вакцинації, оскільки вона може допомогти уникнути обмежень соціальної взаємодії.

Поки неясно, коли спрей може з'явитися в аптеках. Це буде залежати від того, чи визнають його лікарським засобом чи ні.

Раніше в МОЗ заявили, що не всі маски є засобом індивідуального захисту від коронавірусної інфекції. Зокрема, мова йде про пластикові прозорі "маски".

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