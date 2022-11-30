В Укренерго заявили про скорочення дефіциту електроенергії та зростання потужності генерації

Оператори системи розподілу електроенергії в регіонах (обленерго) отримали ліміти споживання електрики для кожної з областей, сказали в компанії.
Згідно з актуальними даними на середу, 30 листопада, дефіцит потужності в енергетичній системі України скоротився і становить 27%. Днем раніше показник становив 30%. Спостерігається зростання потужності генерації, що посприяє деякому зниженню дефіциту в енергосистемі.
Як повідомляє пресслужба Укренерго, виробники електроенергії на території України змогли забезпечити 73% споживання електричної енергії. Дефіцит - на 3% менше, ніж було 29 листопада.
Також наголошується, що фіксується зростання потужності генерації – згодом це посприяє зниженню рівня дефіциту в енергетичній системі.
"Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо знизити дефіцит в енергосистемі", - зазначено в повідомленні.
Підкреслюється, що до кожного оператора системи розподілу (обленерго) довели ліміти споживання, встановлені для кожного регіону. Коли вони перевищуються, необхідні аварійні відключення електрики, щоб уникнути перевантаження мереж і забезпечити стійкий баланс в енергетичній системі.
Відключення світла в Україні
Глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що енергетики старанно працюють для відновлення енергетичної системи, яка серйозно постраждала після ракетних ударів країни-агресора Росії. Фіксується значний дефіцит електроенергії. Наразі достатньо ресурсу для того, щоб світло у людей було, щонайменше, 5-6 годин на день.
Журналісти Forbes вважають, що можливі три сценарії дій Кабміну України в разі повного відключення електрики по країні. Розглядаються варіанти подій, за яких світла може не бути від 12 годин до 7 діб. Все залежить від того, які об'єкти збирається вражати агресор РФ.
Українців попередили, що ворог Росія може вдарити ракетами по Україні в будь-який момент. Громадянам потрібно бути готовими. Людям дали 8 порад для такої ситуації.
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