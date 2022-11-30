"Нехай мерзнуть у темряві": у Чехії запропонували відключити від води і світла посольство Росії

Нехай посольство РФ у Празі "спробує власний суп" - "подарунок Путіна" / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Благодійна організація "подарунок для Путіна" запропонувала відключити водопостачання і світло у всіх будівлях посольства Росії в Празі. У фонді зазначили, що дипломати країни-агресора мають відчути те, що відчувають українці, які залишаються без води та електрики через обстріли Москвою критичної інфраструктури.

В петиції організації йдеться про те, що всі будівлі російського посольства в Празі потрібно відключити від електрики і водопостачання.

Співробітники дипломатичного відомства країни-окупанта повинні відчути, як зараз живеться українцям.

"Ми дамо російському посольству в Празі спробувати їх власний суп. У нас є петиція. Ми хочемо, щоб електро - і водопостачальники відключили всі будівлі в Празі, що належать Російській Федерації. Нехай і вони мерзнуть в темряві, як, наприклад, кияни", - підкреслюється в повідомленні.

Ракетні удари Росії по Україні

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявляв, що агресор Росія в будь-який момент може завдати ударів по території України. Москва б'є ракетами з певною періодичністю - раз на тиждень. Можливо, така періодичність буде зберігатися.

Також він казав, що з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні понад 4 000 ракет, не рахуючи ударів з комплексів С-300 і реактивних систем залпового вогню. За його словами, війна переходить на новий рівень, тому Україні потрібне посилення протиповітряної оборони.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що окупанти РФ цього тижня можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Парламентарій закликав українців заздалегідь заготувати продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

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