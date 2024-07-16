Відключення світла в Україні можуть стати звичним явищем - The Economist

Українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу, повідомляє видання.

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Відключення світла в Україні можуть стати звичним явищем / колаж: Главред, фото: УНІАН

Відключення світла можуть стати звичним явищем для українців. Про це пише видання The Economist.

Зазначається, що це може трапитися вже найближчим часом через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення.

"Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених електростанцій або будівництва вітрових і сонячних електростанцій. Віялові відключення електроенергії стануть звичним явищем", - повідомляє The Economist. відео дня

Видання також додає, що на третьому році повномасштабної війни українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії.

"Малі підприємства мають дизельні генератори. Середні заводи інвестували в газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в національну мережу. Кафе відкриті для коворкінгу. У всіх будівлях є генератори для живлення ліфтів. Люди купують акумуляторні батареї, які можна заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп", - йдеться в повідомленні.

В той же час, генеральний директор компанії "ДТЕК" Максим Тимченко каже, що цьогорічні атаки країни-агресорки Росії знищили 9 гігават потужностей. Майже все, що залишилося з генерації, походить з атомних електростанцій.

"У короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можуть бути достатньо відремонтовані до цієї зими, щоб виробити ще 2-3 гВт потужності. Українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу. Але наскільки це реально, поки не відомо", - додає The Economist.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні може збільшитися кількість годин зі світлом. Відбудеться це вже в серпні. Такий прогноз дала речниця Укренерго Марія Цатурян.

Варто зауважити, що на тлі аномальної спеки в Україні діють жорсткі відключення світла - українцям доводиться жити без світла по сім і більше годин поспіль.

Крім того, на тлі дефіциту у енергосистемі та літньої спеки Україна продовжує нарощувати рекордний імпорт електроенергії із сусідніх європейських країн. Проте, через серйозні проблеми у енергетиці країни відключень не вдасться уникнути.

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