Відключення світла в Україні можуть стати звичним явищем - The Economist

Відключення світла можуть стати звичним явищем для українців. Про це пише видання The Economist.
Зазначається, що це може трапитися вже найближчим часом через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення.
"Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених електростанцій або будівництва вітрових і сонячних електростанцій. Віялові відключення електроенергії стануть звичним явищем", - повідомляє The Economist.відео дня
Видання також додає, що на третьому році повномасштабної війни українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії.
"Малі підприємства мають дизельні генератори. Середні заводи інвестували в газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в національну мережу. Кафе відкриті для коворкінгу. У всіх будівлях є генератори для живлення ліфтів. Люди купують акумуляторні батареї, які можна заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп", - йдеться в повідомленні.
В той же час, генеральний директор компанії "ДТЕК" Максим Тимченко каже, що цьогорічні атаки країни-агресорки Росії знищили 9 гігават потужностей. Майже все, що залишилося з генерації, походить з атомних електростанцій.
"У короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можуть бути достатньо відремонтовані до цієї зими, щоб виробити ще 2-3 гВт потужності. Українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу. Але наскільки це реально, поки не відомо", - додає The Economist.
Що таке The Economist?
The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні може збільшитися кількість годин зі світлом. Відбудеться це вже в серпні. Такий прогноз дала речниця Укренерго Марія Цатурян.
Варто зауважити, що на тлі аномальної спеки в Україні діють жорсткі відключення світла - українцям доводиться жити без світла по сім і більше годин поспіль.
Крім того, на тлі дефіциту у енергосистемі та літньої спеки Україна продовжує нарощувати рекордний імпорт електроенергії із сусідніх європейських країн. Проте, через серйозні проблеми у енергетиці країни відключень не вдасться уникнути.
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