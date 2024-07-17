На Київщині запровадили аварійні відключення: чи зачепило Київ

Ситуацію в електромережі суттєво погіршила негода в області.

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Тривають відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

У Київській області у середу ввечері, 17 липня, запровадили аварійні графіки відключень. Енергетики стверджують, що пішли на ці заходи через грозу.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, через негоду було пошкоджено мережі. Найбільше "дісталося" кільком районам.

"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони", — ідеться у повідомленні. відео дня

Працівники ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях.

За прогнозами синоптиків, завтра, 18 липня, також очікується гроза. Енергетики обіцяють працювати до повного повернення світла в усі домівки області.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", — радять фахівці.

Графіки відключень - ситуація зі світлом

Сьогодні, 17 липня, у період з 00:00 до 6:00 світло вимикатимуть за графіками для двох черг одночасно. З 6:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 без електроенергії будуть одразу три черги; з 17:00 до 22:00 - по чотири черги.

У четвер, 18 липня, в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяги обмежень для українців будуть різними.

Водночас у середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі енергоблока-тисячника після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це покращить енергосистему України в умовах складної ситуації.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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