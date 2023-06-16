В Україні почали будувати величезний канал: де і навіщо

У Кривому Розі почали будувати канал Інгулець - Південне.

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Вілкул розповів про будівництво каналу / скріншот: Telegram Вілкул

На Дніпропетровщині складна ситуація із питною водою - за приблизними даними у водосховищі її є на 1,5 місяці.

"Початок будівництва каналу Інгулець - Південне через те, що ми не можемо брати воду у Каховці. Вже працює 10 одиниць техніки", - про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram-каналі.

Наразі ситуація із водою дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця.

"Каховка падає і, зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде. Потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив. Економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься. І ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров – високий. Але ми працюємо цілодобово", - сказав він.

Дивіться відео про реальні наслідки підриву Каховської ГЕС:

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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