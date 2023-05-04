Втратив керування: у центрі Києва збили Bayraktar

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються.

https://glavred.net/ukraine/poteryal-upravlenie-v-centre-kieva-sbili-bayraktar-10467937.html Посилання скопійоване

Bayraktar в небі Києва / колаж Главред, фото скріншот з відео

Сьогодні, 4 травня, в Києві збили Bayraktar. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, під час планового польоту, втратив керування БПЛА Bayraktar TB2.

"4 травня близько 20 години на Київщині, під час планового польоту, втратив керування БПЛА Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.

Оскільки неконтрольоване перебування БПЛА в небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

відео дня

"Ціль - знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки бувають. Ймовірно, мова йде про технічну несправність, причини встановлюються", - додали в повітряних силах.

Вибух у Києві / фото: скріншот

Відзначається, що в результаті бойової роботи і падіння уламків БПЛА жертв і постраждалих немає.

Безпілотник у Києві 4 травня - що відомо

Увечері 4 травня в Києві під час повітряної тривоги помітили невідомий безпілотник. Його збили прямо над центром столиці. Однак уламки вдарили по 4-поверховій будівлі. Почалася пожежа.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уламки безпілотника впали в Солом'янському районі столиці. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.

У мережі з'явилися відео з моментом збиття безпілотника. Прямо над Майданом Незалежності в Києві українські силовики потрапили в дрон, той вибухнув і почав падати.

Читайте також: