Су-27 РФ атакував український Bayraktar: опубліковано відео

Пілот-окупант за допомогою літака намагався збити Bayraktar TB-2, використовуючи реактивний струмінь.

БПЛА Байрактар / Арміяінформ

У Мережі з'явилося відео, на якому зображено, як російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем.

Події відбувалися біля захопленого РФ Криму. Кадри публікує Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Звернемо увагу, що пілот-окупант за допомогою літака намагався збити Bayraktar TB-2, використовуючи реактивний струмінь.

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Не виключено, що він намагався повторити маневр, схожий на той, при якому був зачеплений американський дрон MQ-9 Reaper.

Додамо, що на БПЛА чітко помітні українські розпізнавальні знаки.

Літак РФ атакував український дрон / скріншот

Раніше російський винищувач Су-27 атакував американський безпілотник MQ-9 Reaper, в результаті інциденту дрон був збитий.

За даними The New York Times, американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на північний захід від анексованого Росією Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути в Крим", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км.Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати його обладнання.

У США показали приблизні кадри того, як російський Су-27 збивав безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper.

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