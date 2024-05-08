Наздогнали Росію: в 'Укроборонпром' заявили про масове виробництво аналогів Shahed

Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136.
В інтерв’ю виданню АрміяInform Сметанін розповів, що вже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів. Оскільки приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому підписують ліцензійну угоду, і до виробництва залучаються підприємства "Укроборонпрому".
"І це вже дало свої результати. У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", - сказав Сметанін.відео дня
Він підтвердив слова міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який заявив, що "те, що на Росії вибухає, - то все наше".
Також для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню, повідомив гендиректор "Укроборонпрому".
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що в Україні розпочнуть велике виробництво зброї. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї оборонною промисловістю України.
США терміново відправили зброю Україні. Певне озброєння доставлять в Україну терміново, тоді як транспортування іншої зброї може зайняти певний час, розповів речник Міноборони США Патрік Райдер.
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