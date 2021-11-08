В Україну завезли курятину із сальмонелою: де небезпечно купувати

В країну з Польщі потрапили 1600 кг небезпечного м'яса. Курятина може виявитися у продажу в магазинах на території двох областей.
В Україну завезли партію курячого м'яса, зараженого сальмонелою. Більше тонни такої курятини виявили в Одеській області. Крім того, м'ясо могло потрапити на прилавки магазинів на території Волинської області.
Як повідомили в пресслужбі Головного управління Держспоживслужби Одещини, в Україну потрапив вантаж від виробника Cedrob S. A. Він слідував від постачальника AMP Logistika з польського міста Плоньск на підприємство Вінтер в Луцьку.
"Згідно з повідомленням системи швидкого реагування по харчових продуктах і кормах від 15.10.2021 року (№2021.5575), що надійшов на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, інформуємо, що в курячому м'ясі з Польщі виявили Salmonella Enteritidis. Експортна партія м'яса в кількості 1600 кг виробника Cedrob S. A. (Цеханул) і з місцем зберігання в AMP Logistika (Плонськ) була відправлена в Україну. Всього завезли понад тонну м'яса. Курятина може опинитися у продажу в магазинах регіону", - йдеться в повідомленні.
Довідка. Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, що викликається бактеріями Salmonella Enteritidis. Після зараження виникає ураження травної системи.
Сальмонельоз супроводжується діареєю, інтоксикацією організму і зневодненням. Температура тіла зазвичай підвищується, виникає блювота. Такий стан може призвести до сепсису і абсцесу внутрішніх органів.
Симптоми проявляються в середньому від 6 до 72 годин після зараження.
Як повідомляв Главред, в Україні можуть заборонити продаж грибів на ринках. Реалізовувати можна буде лише ті гриби, які вирощено промисловим способом. Відповідний законопроект був зареєстрований у Верховній Раді 1 листопада.
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