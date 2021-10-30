Експерти розповіли, яким чином відрізнити свіже м'ясо курки від залежаного

Як розпізнати несвіжу курятину / Reuters

М'ясо курки частенько може залежатися на прилавку або в підсобці магазину.

Через зростаючі ціни на м'ясо цей продукт не завжди йде нарозхват, а тому може неабияк залежатися і навіть ризикує зіпсуватися, пише today.ua.

При цьому, щоб продати товар, реалізатори вдаються до всіляких хитрощів, які дозволяють видати залежалася продукцію за свіжу. Знавці процесу можуть назвати десяток методів" реанімації " несвіжого м'яса і курятини, зокрема.

Купивши таке м'ясо, доведеться" в кращому випадку "викинути його на сміття. А в гіршому - можна отруїти таким продуктом всю сім'ю.

Для того, щоб надати несвіжому м'ясу свіжий вигляд, досить промити його в спеціальному розчині. Що це за розчин, і який його хімсклад, можна лише здогадуватися.

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Фахівці радять при покупці курятини звертати увагу на кілька параметрів:

поверхня м'яса повинна бути чиста і суха, але не обвітрена;

колір курятини повинен бути рожевий або блідо-рожевий;

м'ясо повинно бути пружним на дотик (при легкому натисканні пальцем воно повинно швидко відновити колишню форму);

на шматку м'яса не повинно бути ніяких згустків крові або синюшних плям;

м'ясо не повинно мати ніякого стороннього запаху.

Краще купувати м'ясо в заводській вакуумній упаковці. Тоді можна розраховувати, що його не піддавали ніяким "реанімаційним" методам. Але і, звичайно, в такій упаковці також слід звертати увагу на термін зберігання, бо і в вакуумі у курятини є свій термін зберігання.

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"Якщо продукція у вакуумі, звертайте увагу також на термін придатності та умови зберігання, вітрина повинна бути охолодженою. Також існує думка, що курку, яка псується, можуть помити в спеціальних розчинах, щоб повернути їй товарний вигляд, і знову продавати. Так от, якщо продукція в промисловій упаковці, цього зробити напевно не можна", - говорить голова правління "Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз ТЕСТ Валентин Безрукий.

Раніше Главред повідомляв про те, що куряче м'ясо - доступне і відносно недороге, але щоденне споживання курятини може привести до харчових розладів. Крім того, курка стає особливо небезпечною, якщо оброблена хімікатами або якщо в її організм потрапили паразити. При цьому найбільше страждають внутрішні органи птиці.

Дієтолог Оксана Гриньков розповіла, як правильно вибрати курятину, як часто її можна їсти і як краще приготувати, щоб отримати максимум корисних речовин.