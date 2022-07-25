В Україну надійдуть протирадарні ракети, яких раніше у ЗСУ не було - Резніков

Резніков анонсував поставки протирадарних ракет / Коллаж Facebook/reznikovoleksii, Генштаб ВСУ

Україна отримає спеціальні протирадарні ракети, які раніше західні партнери ще не передавали для ЗСУ. Такі ракети допоможуть отримати перевагу на фронті для контрнаступу. Про це заявив голова Міноборони України Олексій Резніков під час телемарафону.

За допомогою цих ракет ЗСУ зможуть "осліпити" ворога.

"На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів з підписом президента Сполучених штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати ворога, його систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - сказав Олексій Резніков.

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Військова допомога Україні

20 липня США та союзники зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, 12 з них вже знаходяться на українській території.

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливість поставок українській армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard та близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

Нагадаємо, в Україну нарешті прибули три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard з 15. До них також передали десятки тисяч снарядів.

Польща передала Україні танки PT-91 Twardy. Вони вже мали б бути в нашій країні. Сама Польща планує покрити свій дефіцит танків шляхом поставок з Південної Кореї.

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