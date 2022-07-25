Gepard прикриє небо: ЗСУ отримали перші німецькі зенітні САУ

Разом з Gepard ЗСУ отримають десятки тисяч снарядів.
Три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard з 15 вже знаходяться в розпорядженні Збройних сил України.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі Національного телемарафону в понеділок.
"Від Німеччини сьогодні офіційно зайшли три перші Гепарди... це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передано десятки тисяч снарядів... ми очікуємо 15 гепардів", - сказав Резніков.
Gepard базуються на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Крім повітряних цілей, вони також можуть боротися з наземними цілями.
Gepard призначений для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей.
Озброєння:
- Калібр і марка гармати 2 × 35-мм
- Тип гармати нарізні автоматичні
- Дальність стрільби, км 4
- Кулемети 1 × 7,62-мм MG-3
Раніше повідомлялося, що на озброєння ЗСУ вже надійшли британські зенітно-ракетні комплекси "Stormer HVM".
У мережі опубліковані фото з установками в руках українських військових.
Відзначається, що вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну від Великобританії.
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