Gepard прикриє небо: ЗСУ отримали перші німецькі зенітні САУ

ЗСУ передають німецькі зенітки Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt

Три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard з 15 вже знаходяться в розпорядженні Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі Національного телемарафону в понеділок.

"Від Німеччини сьогодні офіційно зайшли три перші Гепарди... це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передано десятки тисяч снарядів... ми очікуємо 15 гепардів", - сказав Резніков.

Gepard базуються на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Крім повітряних цілей, вони також можуть боротися з наземними цілями.

Gepard призначений для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 2 × 35-мм

Тип гармати нарізні автоматичні

Дальність стрільби, км 4

Кулемети 1 × 7,62-мм MG-3

Раніше повідомлялося, що на озброєння ЗСУ вже надійшли британські зенітно-ракетні комплекси "Stormer HVM".

У мережі опубліковані фото з установками в руках українських військових.

Відзначається, що вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну від Великобританії.

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