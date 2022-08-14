Воєнний стан в Україні продовжать: комітет Ради прийняв рішення

Воєнний стан / РБК-Україна , ua.depositphotos.com

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Як повідомляє нардеп від фракції Голос Ярослава Железняка в Telegram, їх винесуть на голосування в Раду.

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки підтримав в цілому законопроекти (#7664) про продовження дії воєнного стану і (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - написав Железняк.

Після того як Комітет підтримав законопроекти, їх винесуть на голосування в Раду.

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Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

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