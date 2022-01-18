В Україні злетіли ціни на паливо

АЗС змінило ціни на паливо / УНІАН

В Україні роздрібні мережі АЗС з 17 по 18 січня в черговий раз підвищили вартість палива. Ціна на заправку автомобілів піднялася на 0,1-0,6 гривні за літр.

За даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 коп. / л. зокрема, бензин А-92 — до 28,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. ціна ДП зросла на 0,20 грн/л, до 29,46 грн/л, пише Enkorr.ua.

У мережі "Укргазвидобування" бензини і ДП виросли в ціні на 50 коп./л. Таким чином, ціна на А-92 збільшилася до 31,10 грн/л, на А-95 — до 31,90 грн/л, на ДП — до 31,19 грн/л.

На заправках мережі "Фактор" ціни піднялися на 20 коп./л для бензинів і на 60 коп./л для дизпалива.

Передісторія

Зазначимо, 13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів. З того часу вона зросла на 95 копійок, тобто, до 27,92 грн за літр.

Вартість дизельного палива зросла на 1,34 грн, тобто, до 25,16 грн за літр. Однак, з урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.

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