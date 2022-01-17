Ціни на бензин накрутили: українцям назвали нову вартість на АЗС

В Україні роздрібні мережі АЗС збільшили вартість палива.
У період з 14 по 17 січня в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива в межах 0,1 - 1,5 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.ua.
Підвищення цін на АЗС
Мережа БРСМ-Нафта (бензини подорожчали на 50 коп./л):
- бензин А-92 - до 29,58 грн / л;
- бензин А-95 - до 30,58 грн / л;
- ціна ДП зросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л.
Мережа BVS (бензини подорожчали на 0,9-1 грн/л)
- ДП - на 1,1 грн / л. (до 31,59 грн / л);
- ціна на А-92 збільшилася до 31,79 грн / л;
- на А-95-до 32,29 грн / л/
Мережа KLO (на 10 коп./л зросли ціни на бензини):
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- А-92 подорожчав до 31,59 грн / л,
- А-95-до 32,39 грн/л.
Дизельне паливо в мережі SOCAR подорожчало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.
Мережі Marshal, Укр-Петроль, Фактор, Motto та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,3-0,8 грн/л.
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Автор: Олексій Тичина