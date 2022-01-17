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Ціни на бензин накрутили: українцям назвали нову вартість на АЗС

17 січня 2022, 18:54

В Україні роздрібні мережі АЗС збільшили вартість палива.

АЗС, бензин, паливо
/ УНІАН

У період з 14 по 17 січня в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива в межах 0,1 - 1,5 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.ua.

Підвищення цін на АЗС

Мережа БРСМ-Нафта (бензини подорожчали на 50 коп./л):

  • бензин А-92 - до 29,58 грн / л;
  • бензин А-95 - до 30,58 грн / л;
  • ціна ДП зросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л.

Мережа BVS (бензини подорожчали на 0,9-1 грн/л)

  • ДП - на 1,1 грн / л. (до 31,59 грн / л);
  • ціна на А-92 збільшилася до 31,79 грн / л;
  • на А-95-до 32,29 грн / л/

Мережа KLO (на 10 коп./л зросли ціни на бензини):

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  • А-92 подорожчав до 31,59 грн / л,
  • А-95-до 32,39 грн/л.

Дизельне паливо в мережі SOCAR подорожчало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.

Мережі Marshal, Укр-Петроль, Фактор, Motto та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,3-0,8 грн/л.

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/ enkorr.ua

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АЗС дизель ціна бензина
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