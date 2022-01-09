Підскочили ціни на бензин і дизель: українці дізналися нову вартість на АЗС

/ УНІАН

В Україні зросли ціни на бензин і дизельне паливо. Про цінові зміни з 5 по 6 січня повідомляє в щоденному ціновому моніторингу Консалтингова група А-95.

Відзначається, що роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ і середньому сегментах, з 5 по 6 січня збільшили вартість палива в межах 0,2-1 грн/л., пише enkorr.

Мережа KLO

Вартість бензинів підвищилася в ціні на 30 коп./л, дизпалива - на 40 коп./л.

А-95 до 31,29 грн / л;

А-92 - до 30,99 грн / л;

ДТ - до 29,99 грн/л.

Мережа Авантаж 7

Вартість усіх видів палива зросла на 50 коп. / л:

А-95 подорожчав до 29,45 грн / л;

А-92 - до 28,45 грн / л;

дизпаливо - до 27,85 грн/л.

У межах 0,2-1 грн/л підвищилися ціни в наступних мережах АЗС: Prime, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овіс" "Укргазвидобування", Motto та ін.

Реклама

Нагадаємо, раніше експерти уточнили, що в Україні ціни на нафтопродукти як і раніше залежать від двох факторів: вартості на європейському ринку і курсу національної валюти.

За їхніми словами, падіння попиту на паливо в Україні може досягти 40%.

Читайте ще: