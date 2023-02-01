За даними нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, виконуючим обов'язки голови митниці буде Сергій Звягінцев.

В Україні звільнять все керівництво митниці - нардепи Арахамія і Железняк / Колаж фото УНІАН

Найближчим часом владою України буде прийнято рішення про звільнення керівництва Державної митної служби. Першим про це згадав у своєму Telegram-каналі керівник парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні: обшуки в податковій; вручення повідомлень про підозру чиновникам Міністерства оборони. [...] Звільнення всього керівного складу митниці", – написав він.

Пізніше цю інформцію озвучив вже нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк. "Так - звільняють головний склад митниці. В.О. буде поки один із заступників", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Далі, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав, що виконуючим обов'язки голови митниці буде Сергій Звягінцев.

"Сьогодні буде звільнення всього керівного складу митниці. В. о. голови митниці буде заступник нинішнього глави Сергій Звягінцев", – передавати депутат.

Відставки у вищих ешелонах української влади

У мережі напередодні з'явилася інформація про те, що заява про звільнення з посади написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На його посаду нібито планують призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу. Також стверджувалося, що у відставку подадуть і голови ОВА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив інформацію про кадрові зміни. І також анонсував нові відставки.

Вранці 24 січня указ про відставку Кирила Тимошенко був опублікований на сайті президента.

Крім того, Офіс генпрокурора звільнив керівників п'ятьох обласних прокуратур, генпрокурор Андрій Костін також звільнив свого заступника Олексія Симоненка і призначив нову трійку заступників.

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