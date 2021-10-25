В Україні різкий спад добової захворюваності на COVID-19: виявлено менше 15 тисяч заражень

За минулі 24 години госпіталізували 3 912 осіб.
За даними на ранок понеділка, 25 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 14 634 осіб. Вірус знайшли у 999 дітей і 173 медичних працівника.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу госпіталізували 3 921 людину. Загинули 330 людей. Одужало 4 598 осіб.
Найбільше заражень зафіксовано у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях.
Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика
- Госпіталізовано - 3 912 осіб;
- Загинуло - 330 людей;
- Одужало - 4 598 осіб.
Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу
- ПЛР-тести - 68 569;
- Тести методом ІФА - 6 487.
- Антиген-тести на SARS-CoV-2 - 27 542
COVID-19 в Україні - статистика захворюваності за весь час
- Захворіло - 2 784 039 осіб;
- Одужало - 2 380 374 людей;
- Загинуло - 64 202 осіб;
- Число ПЛР тестів - 14 021 250.
Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика по регіонах
- м. Київ – 546 випадків;
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 320 випадків;
- Дніпропетровська область – 1065 випадків;
- Донецька область – 510 випадків;
- Житомирська область – 1042 випадки;
- Закарпатська область – 62 випадки;
- Запорізька область – 1037 випадків;
- Івано-Франківська область – 135 випадків;
- Київська область – 323 випадки;
- Кіровоградська область – 127 випадків;
- Луганська область – 189 випадків;
- Львівська область – 877 випадків;
- Миколаївська область – 565 випадків;
- Одеська область – 1262 випадки;
- Полтавська область – 76 випадків;
- Рівненська область – 236 випадків;
- Сумська область – 799 випадків;
- Тернопільська область – 327 випадків;
- Харківська область – 1687 випадків;
- Херсонська область – 923 випадки;
- Хмельницька область – 934 випадки;
- Черкаська область – 259 випадків;
- Чернівецька область – 459 випадків;
- Чернігівська область – 633 випадки.
Дивіться відео ТСН - ситуація з СOVID-19 в Україні погіршується
Коронавірус в Україні
За даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 20 791 людини. Серед них 1533 дитини та 237 медичних працівники. Госпіталізували 5 924 осіб. Загинули 386 людей.
За добу до цього, згідно з відомостями МОЗ на 23 жовтня, було встановлено 23 229 нових випадків зараження COVID-19.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузин попереджав, що влада прогнозує пік захворюваності на коронавірус в країні наприкінці жовтня і до середини листопада. Спад очікується до кінця року і в першому кварталі наступного року.
Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні, який прогнозували на листопад, може відбутися раніше. Ситуація може стати стабільною не раніше січня 2022 року.