УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні різкий спад добової захворюваності на COVID-19: виявлено менше 15 тисяч заражень

25 жовтня 2021, 09:09

За минулі 24 години госпіталізували 3 912 осіб.

коронавірус
В Україні різко знизилися показники добової захворюваності на COVID-19 / Фото Reuters

За даними на ранок понеділка, 25 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 14 634 осіб. Вірус знайшли у 999 дітей і 173 медичних працівника.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу госпіталізували 3 921 людину. Загинули 330 людей. Одужало 4 598 осіб.

Найбільше заражень зафіксовано у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях.

Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика

  • Госпіталізовано - 3 912 осіб;
  • Загинуло - 330 людей;
  • Одужало - 4 598 осіб.

Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу

  • ПЛР-тести - 68 569;
  • Тести методом ІФА - 6 487.
  • Антиген-тести на SARS-CoV-2 - 27 542

COVID-19 в Україні - статистика захворюваності за весь час

  • Захворіло - 2 784 039 осіб;
  • Одужало - 2 380 374 людей;
  • Загинуло - 64 202 осіб;
  • Число ПЛР тестів - 14 021 250.

Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика по регіонах

  • м. Київ – 546 випадків;
  • Вінницька область – 241 випадок;
  • Волинська область – 320 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1065 випадків;
  • Донецька область – 510 випадків;
  • Житомирська область – 1042 випадки;
  • Закарпатська область – 62 випадки;
  • Запорізька область – 1037 випадків;
  • Івано-Франківська область – 135 випадків;
  • Київська область – 323 випадки;
  • Кіровоградська область – 127 випадків;
  • Луганська область – 189 випадків;
  • Львівська область – 877 випадків;
  • Миколаївська область – 565 випадків;
  • Одеська область – 1262 випадки;
  • Полтавська область – 76 випадків;
  • Рівненська область – 236 випадків;
  • Сумська область – 799 випадків;
  • Тернопільська область – 327 випадків;
  • Харківська область – 1687 випадків;
  • Херсонська область – 923 випадки;
  • Хмельницька область – 934 випадки;
  • Черкаська область – 259 випадків;
  • Чернівецька область – 459 випадків;
  • Чернігівська область – 633 випадки.
false

Дивіться відео ТСН - ситуація з СOVID-19 в Україні погіршується

Реклама

Коронавірус в Україні

За даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 20 791 людини. Серед них 1533 дитини та 237 медичних працівники. Госпіталізували 5 924 осіб. Загинули 386 людей.

За добу до цього, згідно з відомостями МОЗ на 23 жовтня, було встановлено 23 229 нових випадків зараження COVID-19.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин попереджав, що влада прогнозує пік захворюваності на коронавірус в країні наприкінці жовтня і до середини листопада. Спад очікується до кінця року і в першому кварталі наступного року.

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні, який прогнозували на листопад, може відбутися раніше. Ситуація може стати стабільною не раніше січня 2022 року.

viber
новини України коронавірус в Україні коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні різкий спад добової захворюваності на COVID-19: виявлено менше 15 тисяч заражень». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Всі йдуть на канікули: Данилов зажадав від МОН загального "відпочинку"Всі йдуть на канікули: Данилов зажадав від МОН загального "відпочинку" Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Зимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходитиЗимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходити Переведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливийПереведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливий Суми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за транспортування газуСуми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за транспортування газу

Останні новини

09:24

Місячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життя

09:19

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

09:09

В Україні різкий спад добової захворюваності на COVID-19: виявлено менше 15 тисяч заражень Відео

08:51

Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Відео

08:45

Україну заморозить до -9 градусів: синоптики розповіли, де вріже дубак Відео

Реклама
08:07

Найгірше - попереду: на Україну чекає різкий стрибок захворюваності на COVID-19 - експерт Відео

08:00

Автобуси та поїзди – з сертифікатом або тестом: нові правила карантину на Запоріжчині з 25 жовтня Відео

07:10

Вступ до НАТО і захоплення Росією лівобережної України: експерт попередив про небезпечний сценарій Відео

06:47

Кращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву Відео

06:37

Газова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по Путіну Погляд

05:28

Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова криза у Європі: експерт пояснив угоду Зеленського з Росією Відео

05:16

Вчені розповіли, як набути "суперімунітет" від COVID-19 Відео

04:22

День маркетолога 2021 в Україні: прикольні картинки і привітання до свята

03:55

Прикмети на 25 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

03:18

Помер зірка серіалу "Друзі" Відео

02:20

Пасажир показав, як обійти правила та потрапити до поїзду без COVID-сертифікату

01:51

Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні США: стало відомо про його стан Відео

01:50

Недорого, смачно та корисно: дієтолог дала поради, як харчуватися правильно з обмеженим бюджетом

00:46

Стало відомо, які знаки Зодіаку найкращі друзі

00:28

Власова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоу Відео

Реклама
24 жовтня, неділя
23:57

У Росії розповіли подробиці затримання литовських чиновників-рибалок

23:22

У ВООЗ зробили гучну заяву щодо подолання пандемії COVID-19 Відео

23:00

Мілевський слізно розпрощався з фанатами "Динамо": легендарний форвард пішов з великого спорту Відео

22:28

"Тому я така емоційна": Катерина Кухар в ефірі "Танців з зірками" заявила про вагітність Відео

22:26

На Херсонщині в лісі виявили тіло копа

22:14

Україна вибрала представника для Дитячого Євробачення-2021: хто поїде в Париж Відео

21:53

Місяць до дембеля: у Десні застрелився строковик

21:47

Збільшать вдвічі: в Україні зміниться формула прожиткового мінімуму Відео

21:30

Геомагнітна буря атакує 25 жовтня 2021: як впоратися із ударом Відео

21:14

Страшна ДТП на Херсонщині: водій-підліток вбив трьох неповнолітніх, ще двоє в лікарні

20:48

"Пекельний удар по родинах" : у МЗС РФ звинуватили США в садизмі

20:42

Омбудсмен зажадала перевести Саакашвілі до іншої лікарні

20:23

У Росії затримали литовських чиновників, які пливли на човні

20:15

Це може вбити, – "Холостячка" Ксенія Мішина підказала, як вибратися з токсичних стосункiв

20:01

"Холостячка" Даша Квіткова приголомшила голим фото через три місяці після пологів

19:39

Штам Дельта: три основні особливості перебігу хвороби Погляд

19:36

Чому небезпечно лікувати нежить домашніми методами: відповідь фахівця

19:23

Лікар назвала головну помилку невакцинованих українців Відео

19:10

"Любов врятує світ": Брежнєва похвалилася дорогим подарунком від Меладзе

18:44

Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'я

Реклама
18:32

Помер "батько" "Вулиць розбитих ліхтарів" Відео

18:28

Запорізька область посилює карантин: які документи необхідні Відео

17:54

Під Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинули

17:39

В Україну прийшла зима: Карпати огорнув мороз і засипало снігом

17:24

Названо винуватця смерті українки Гатчінс на зйомках фільму з Болдвіном - ЗМІ

17:00

Другий після Ескобара: у Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни Відео

16:36

Сюрприз від Мінсоцполітики: жителі "червоних" зон карантину отримають підвищені субсидії Відео

16:05

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

15:34

Холод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнання Відео

15:31

Нова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти