В Україні різкий спад добової захворюваності на COVID-19: виявлено менше 15 тисяч заражень

В Україні різко знизилися показники добової захворюваності на COVID-19 / Фото Reuters

За даними на ранок понеділка, 25 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 14 634 осіб. Вірус знайшли у 999 дітей і 173 медичних працівника.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу госпіталізували 3 921 людину. Загинули 330 людей. Одужало 4 598 осіб.

Найбільше заражень зафіксовано у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях.

Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика

Госпіталізовано - 3 912 осіб;

Загинуло - 330 людей;

Одужало - 4 598 осіб.

Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу

ПЛР-тести - 68 569;

Тести методом ІФА - 6 487.

Антиген-тести на SARS-CoV-2 - 27 542

COVID-19 в Україні - статистика захворюваності за весь час

Захворіло - 2 784 039 осіб;

Одужало - 2 380 374 людей;

Загинуло - 64 202 осіб;

Число ПЛР тестів - 14 021 250.

Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика по регіонах

м. Київ – 546 випадків;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 320 випадків;

Дніпропетровська область – 1065 випадків;

Донецька область – 510 випадків;

Житомирська область – 1042 випадки;

Закарпатська область – 62 випадки;

Запорізька область – 1037 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 323 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 189 випадків;

Львівська область – 877 випадків;

Миколаївська область – 565 випадків;

Одеська область – 1262 випадки;

Полтавська область – 76 випадків;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 799 випадків;

Тернопільська область – 327 випадків;

Харківська область – 1687 випадків;

Херсонська область – 923 випадки;

Хмельницька область – 934 випадки;

Черкаська область – 259 випадків;

Чернівецька область – 459 випадків;

Чернігівська область – 633 випадки.

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Коронавірус в Україні

За даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 20 791 людини. Серед них 1533 дитини та 237 медичних працівники. Госпіталізували 5 924 осіб. Загинули 386 людей.

За добу до цього, згідно з відомостями МОЗ на 23 жовтня, було встановлено 23 229 нових випадків зараження COVID-19.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин попереджав, що влада прогнозує пік захворюваності на коронавірус в країні наприкінці жовтня і до середини листопада. Спад очікується до кінця року і в першому кварталі наступного року.

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні, який прогнозували на листопад, може відбутися раніше. Ситуація може стати стабільною не раніше січня 2022 року.