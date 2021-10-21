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Пік COVID-19 в Україні і спад захворюваності: Радуцький зробив прогноз щодо ситуації в країні

21 жовтня 2021, 11:16

В Україні не повинно бути дефіциту вакцини, оскільки на складах залишається ще близько 10 мільйонів доз препаратів, сказав Михайло Радуцький.

коронавірус
Спад коронавірусу в Україні, швидше за все, почнеться не раніше січня - Радуцький / Фото Reuters

Пік захворюваності на коронавірус в Україні раніше прогнозували на листопад, проте показники вказують на те, що він може відбутися і раніше. Стабілізація ситуації може очікуватися, в кращому випадку, не раніше січня. В країні залишилося близько 10 млн доз вакцин, їх постачання не припиняються, тому препаратів повинно вистачити. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Пік прогнозували на середину листопада, але судячи з цифр, які бачимо наразі, боюся, що він настане навіть раніше. Спираючись на статистику минулих хвиль, пік, спад почнеться не раніше січня, в кращому випадку", - розповів парламентарій виданню РБК-Україна.

читайте такожПандемія коронавірусу затягнеться ще на рік: у ВООЗ назвали причинуЗа словами голови Комітету ВР з охорони здоров'я, у низці областей, де наразі червона зона карантину, вже в три рази зросла кількість вакцинацій на день. Якщо тенденція продовжуватиметься, що "то може й весняної хвилі не буде".

Також Радуцький підкреслив, що згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в середньому на складах залишилося близько 10 мільйонів доз вакцин. Постачання тривають. Тому дефіциту препаратів бути не повинно.

Раніше головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявляв, що пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується наприкінці жовтня і до середини листопада. Прогнозується поступовий спад до кінця року і в першому кварталі 2022 року.

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Коронавірус в Україні

За даними на ранок четверга, 21 жовтня, в Україні за минулу добу діагностували 22 415 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовано 4 892 людини. Загинули 546 людей. Одужали 8 036 осіб.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що регіонам поставлено завдання прискорити вакцинацію від COVID-19 в Україні і вийти на показник в 1,5 мільйона щеплень на день. За словами міністра, в червоній зоні – Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – показники за щепленнями вже зросли в 2 рази.

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