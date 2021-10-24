Коронавірус в Україні 24 жовтня: за добу понад 20 тисяч нових заражень COVID-19

Найбільше заражень за добу в Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях / Фото ua.depositphotos.com

Згідно з даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні діагностовано у 20 971 людини. Вірус знайшли у 1533 дітей і 237 медичних працівника.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулі 24 години з діагнозом коронавірус госпіталізовано 5 924 людини. Загинули 386 людей. Видужала 6 081 людина.

Найбільше заражень встановлено у Дніпропетровській (2211), Львівській(1509), Харківській (1508), Одеській (1403) та Донецькій областях (1380).

Коронавірус в Україні 24 жовтня - статистика

Госпіталізовано - 5 924 людини;

Загинули - 386 людей;

Одужала - 6 081 людина;

Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу

ПЛР-тести - 59 357;

Тести методом ІФА - 11 078;

Антиген-тести на SARS-CoV-2 - 39 159;

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час

Захворіло - 2 769 405 людей;

Одужало - 2 375 776 людей;

Загинуло - 63 872 людини;

Число ПЛР тестів - 13 986 710;

Коронавірус в Україні 24 жовтня - статистика по регіонах

м. Київ – 998 випадків;

Вінницька область – 422 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 2211 випадків;

Донецька область – 1380 випадків;

Житомирська область – 950 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 1060 випадків;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 163 випадки;

Луганська область – 270 випадків;

Львівська область – 1509 випадків;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1403 випадки;

Полтавська область – 970 випадків;

Рівненська область – 488 випадків;

Сумська область – 908 випадків;

Тернопільська область – 647 випадків;

Харківська область – 1508 випадків;

Херсонська область – 1085 випадків;

Хмельницька область – 897 випадків;

Черкаська область – 598 випадків;

Чернівецька область – 499 випадків;

Чернігівська область – 236 випадків.

Коронавірус в Україні

За даними на ранок суботи, 23 жовтня, в Україні було встановлено 23 229 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізували 5 362 людини. Одужали 8 330 людей. Загинули 483 людини. Найбільше випадків COVID-19 діагностували у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) та Донецькій (1230) областях.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності на COVID-19 в країні наприкінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький казав, що пік захворюваності на коронавірус в Україні, який раніше прогнозувався на жовтень, може статися і раніше. Не виключено, що ситуація стабілізується не раніше січня 2022 року.