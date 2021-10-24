Коронавірус в Україні 24 жовтня: за добу понад 20 тисяч нових заражень COVID-19

За добу коронавірусом заразилися 1533 дитини та 237 медичних працівника.
Згідно з даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні діагностовано у 20 971 людини. Вірус знайшли у 1533 дітей і 237 медичних працівника.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулі 24 години з діагнозом коронавірус госпіталізовано 5 924 людини. Загинули 386 людей. Видужала 6 081 людина.
Найбільше заражень встановлено у Дніпропетровській (2211), Львівській(1509), Харківській (1508), Одеській (1403) та Донецькій областях (1380).
Коронавірус в Україні 24 жовтня - статистика
- Госпіталізовано - 5 924 людини;
- Загинули - 386 людей;
- Одужала - 6 081 людина;
Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу
- ПЛР-тести - 59 357;
- Тести методом ІФА - 11 078;
- Антиген-тести на SARS-CoV-2 - 39 159;
Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час
- Захворіло - 2 769 405 людей;
- Одужало - 2 375 776 людей;
- Загинуло - 63 872 людини;
- Число ПЛР тестів - 13 986 710;
Коронавірус в Україні 24 жовтня - статистика по регіонах
- м. Київ – 998 випадків;
- Вінницька область – 422 випадки;
- Волинська область – 395 випадків;
- Дніпропетровська область – 2211 випадків;
- Донецька область – 1380 випадків;
- Житомирська область – 950 випадків;
- Закарпатська область – 211 випадків;
- Запорізька область – 1060 випадків;
- Івано-Франківська область – 737 випадків;
- Київська область – 880 випадків;
- Кіровоградська область – 163 випадки;
- Луганська область – 270 випадків;
- Львівська область – 1509 випадків;
- Миколаївська область – 366 випадків;
- Одеська область – 1403 випадки;
- Полтавська область – 970 випадків;
- Рівненська область – 488 випадків;
- Сумська область – 908 випадків;
- Тернопільська область – 647 випадків;
- Харківська область – 1508 випадків;
- Херсонська область – 1085 випадків;
- Хмельницька область – 897 випадків;
- Черкаська область – 598 випадків;
- Чернівецька область – 499 випадків;
- Чернігівська область – 236 випадків.
Коронавірус в Україні
За даними на ранок суботи, 23 жовтня, в Україні було встановлено 23 229 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізували 5 362 людини. Одужали 8 330 людей. Загинули 483 людини. Найбільше випадків COVID-19 діагностували у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) та Донецькій (1230) областях.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузин стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності на COVID-19 в країні наприкінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький казав, що пік захворюваності на коронавірус в Україні, який раніше прогнозувався на жовтень, може статися і раніше. Не виключено, що ситуація стабілізується не раніше січня 2022 року.