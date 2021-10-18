У МОЗ розповіли, коли очікувати спад захворюваності на COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні / УНІАН

Коронавірус атакує з новою силою Україну. За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, з середини листопада захворюваність на COVID-19 в країні почне спадати.

Як заявив в ході брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін, зараз, згідно зі статистикою, початок активної хвилі COVID-19.

В кінці жовтня очікується зростання нових випадків зараження, додав Кузін.

"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", — зазначив Кузін.

Зазначимо, станом на ранок понеділка, 18 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 524 жителів країни.

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У тому числі захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.

Коронавірус в Україні

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3 421 осіб.

Щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб, заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.