В Україні створили нову ракету-перехоплювач балістики: ЗМІ дізналися подробиці

В Україні розробили нову ракету

На виставці озброєнь Україна вперше продемонструвала нову ракету ППО класу "земля-повітря", яку експерти ідентифікують як "Корал".

Як пише The War Zone, ракета розробляється в рамках українських наземних систем ППО і призначена для боротьби з балістичними та повітряними цілями.

Відзначається, що зовні представлений виріб виглядає не як макет, а скоріше як дослідний або готовий до застосування зразок.

Раніше КБ "Луч" представило "Корал" у 2021 році як ракету середньої дальності з початковою дистанцією 30–50 км, хоча зараз обговорюється можливість збільшення до 100 км. Маса ракети становить близько 300 кг, боєголовка — 25 кг, швидкість — до 3600 км/год.

Система буде оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення "Онікс" від компанії Radionix, а ступінь готовності проєкту оцінюється приблизно в 70%.

Використовуються перевірені підсистеми: двигун, інерційна навігація та безконтактний детонатор.

Для маневрування на фінальній траєкторії передбачена газодинамічна система, що дозволяє перехоплювати складні цілі на великих висотах.

Міноборони України зазначає, що розвиток ППО, включаючи "Корал", є пріоритетним, зокрема в рамках співпраці з Іспанією та компанією Sener. Деякі елементи ракети могли бути доопрацьовані порівняно з ранніми концептами, щоб підвищити ефективність і прихованість системи.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Читайте також:

Що таке ППО Засоби протиповітряної оборони (ППО) — сукупність технічних засобів, що беруть участь у веденні бойових дій з відбиття нападу повітряного противника (знищенню літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і інших засобів), прикриттю угрупувань своїх військ і об'єктів тилу від ударів з повітря, ведення боротьби з його повітряними десантами і аеромобільними військами; заборони противникові ведення повітряної розвідки, а також сприяння завоюванню та утриманню панування в повітрі, передає Вікіпедія.

