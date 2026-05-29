Народний артист України Малінін: Рибчинський жорстко розніс прихильника Путіна

Євген Рибчинський заявив, що немає хороших росіян, і Малінін — головний тому приклад.

Рибчинський розніс Малініна / Колаж Главред, фото УНІАН

Український композитор, поет і продюсер Євген Рибчинський розповів про російського співака Олександра Малініна, який співав українською мовою і навіть став народним артистом України.

Як він розповів в інтерв'ю "Високому замку", він записав з Малініним два україномовних альбоми. Крім того, на думку композитора, Малініну не потрібно було обирати сторону ворога, проте той все одно це зробив.

"Розчарував народний артист України Олександр Малінін, з яким ми записали два україномовних альбоми, який так щиро захоплювався всім українським. Живе в Німеччині, його діти співають у Лондоні в опері, то навіщо йому було ставати ворогом України? Це сильне розчарування", — сказав композитор.

Він також додає, що українці сильно помилялися, думаючи, що мешканці сусідньої країни можуть бути нормальними.

"Ми до кінця думали, що росіяни можуть бути нормальними. Не можуть, за винятком кількох людей — Макаревича, Ахеджакової, Пугачової, Басилашвілі… Не впевнений, що зможу в цьому списку назвати хоча б десятьох", — каже він.

Про особу: Олександр Малінін Олександр Малінін — радянський і російський естрадний співак, композитор, актор, викладач академічного вокалу. Народний артист Російської Федерації (1997), Народний артист України (2004). Лауреат Премії МВС Росії (1998) та Ленінського комсомолу (1991).

Підтримав терористичне вторгнення Росії в Україну.

