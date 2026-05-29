Сьогодні, 29 травня, у терористичній Росії згадують смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку мозку два роки тому.
На могилу померлої актриси прийшла її молодша дочка Міла, а також її чоловік-фігурист Петро Чернишов. Російські пропагандисти почали публікувати відео, як чоловік привів дівчинку і підняв її, щоб та поцілувала хрест.
Крім того, на могилу актриси прийшли шанувальники артистки та її мати. Біля могили провели панахиду та встановили намет, щоб люди могли зібратися і вшанувати пам'ять артистки пирогом.
Коли померла Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла з життя після тривалої боротьби з раком мозку. Її родина ретельно оберігала Анастасію, і в мережі не з'явилося жодної фотографії актриси під час хвороби та на похоронах.
Про особу: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
