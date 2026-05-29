Молодша дочка Заворотнюк припала до могили матері

Петро Чернишов приїхав на могилу своєї покійної дружини Анастасії Заворотнюк.

https://glavred.net/starnews/mladshaya-doch-zavorotnyuk-pripala-k-mogile-materi-10768877.html Посилання скопійоване

Заворотнюк померла два роки тому / Колаж Главред, фото Instagram/a_zavorotnyuk

Коротко:

Що зробив Петро Чернишов

Як дочка актриси відреагувала на могилу

Сьогодні, 29 травня, у терористичній Росії згадують смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку мозку два роки тому.

На могилу померлої актриси прийшла її молодша дочка Міла, а також її чоловік-фігурист Петро Чернишов. Російські пропагандисти почали публікувати відео, як чоловік привів дівчинку і підняв її, щоб та поцілувала хрест.

відео дня

На могилу Заворотнюк приїхала її дочка / Скріншот

Крім того, на могилу актриси прийшли шанувальники артистки та її мати. Біля могили провели панахиду та встановили намет, щоб люди могли зібратися і вшанувати пам'ять артистки пирогом.

Анастасія Заворотнюк померла два роки тому / фото: instagram.com, Анна Заворотнюк

Коли померла Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла з життя після тривалої боротьби з раком мозку. Її родина ретельно оберігала Анастасію, і в мережі не з'явилося жодної фотографії актриси під час хвороби та на похоронах.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, Главред писав про те, що Таїсія Повалій засуджена українським судом до тривалого тюремного ув'язнення та конфіскації майна. Вінницький обласний суд заочно призначив колишній народній артистці покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Раніше також український ведучий Андрій Джеджула похвалився своїм сином-випускником, який захотів жити зі своїм батьком у Києві та відмовився від проживання в Дубаї з матір'ю, Дені.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред