Молодша дочка Заворотнюк припала до могили матері

Олена Кюпелі
29 травня 2026, 21:52
Петро Чернишов приїхав на могилу своєї покійної дружини Анастасії Заворотнюк.
На сторінці Заворотнюк з'явився новий допис
Заворотнюк померла два роки тому

Сьогодні, 29 травня, у терористичній Росії згадують смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку мозку два роки тому.

На могилу померлої актриси прийшла її молодша дочка Міла, а також її чоловік-фігурист Петро Чернишов. Російські пропагандисти почали публікувати відео, як чоловік привів дівчинку і підняв її, щоб та поцілувала хрест.

Крім того, на могилу актриси прийшли шанувальники артистки та її мати. Біля могили провели панахиду та встановили намет, щоб люди могли зібратися і вшанувати пам'ять артистки пирогом.

Коли померла Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла з життя після тривалої боротьби з раком мозку. Її родина ретельно оберігала Анастасію, і в мережі не з'явилося жодної фотографії актриси під час хвороби та на похоронах.

Нагадаємо, Главред писав про те, що Таїсія Повалій засуджена українським судом до тривалого тюремного ув'язнення та конфіскації майна. Вінницький обласний суд заочно призначив колишній народній артистці покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Раніше також український ведучий Андрій Джеджула похвалився своїм сином-випускником, який захотів жити зі своїм батьком у Києві та відмовився від проживання в Дубаї з матір'ю, Дені.

Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

