Температура впаде до +4 і литиме дощ: коли в Україну прийде потепління

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода вночі 30 травня
- Де температура повітря опуститься до +4 градусів
- У яких областях будуть дощі з грозами
Погода в Україні 30 травня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 30-31 травня у більшості областей буде прохолодно. Температура повітря підвищиться до +24 градусів. Найхолодніше буде у Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Там температура повітря впаде до 10-13 градусів. На вихідних практично повсюди будуть дощі. Потепління прийде в Україні з 1 червня.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 30 травня
В Україні 30 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у південних та східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-західних областях будуть сильні пориви вітру - 51-20 м/с.
"Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°; на заході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +22
За даними meteoprog, 30 травня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +9...+22 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+13 градусів.
Погода 30 травня в Києві
У Києві 29 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 4-9°, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9°, вдень 14-16", — повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні продовжиться період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.
Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних та південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.
Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він прийде на зміну антициклону Alexander.
Читайте також:
- Температура впаде до +4 градусів: коли відступить холод та прийде літнє тепло
- Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління
- Україну накриє аномальна холоднеча: де вдарить град та посилиться вітер
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред