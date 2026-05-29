Чи може Росія "відрізати" Київ: прогноз ударів по ключовій магістралі

Якщо з території Білорусі почнуться систематичні обстріли, українська відповідь не змусить себе чекати, переконаний Андрій Новак.

З'явився прогноз ймовірності атак з території Білорусі

Важливе із заяв Новака:

Глобального впливу атака на трасу Київ-Чоп не матиме

Українська відповідь не змусить себе довго чекати

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував ймовірність ударів по важливій автотрасі Київ – Чоп з території Білорусі.

"Якщо ж відбудуться якісь окремі обстріли, то відразу після перших таких фактів практично всі або майже всі транспортні та логістичні компанії перенаправлять свої потоки іншими дорогами. І на цьому все. Жодних особливих проблем Україна від цього не зазнає. Можуть бути певні затримки поставок у якусь торговельну чи виробничу точку, у якесь місто, щодо однієї або кількох одиниць транспорту — вантажівок чи автомобілів", — підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт не виключає, що в цьому випадку певне транспортне навантаження може збільшитися, поки логістика переналаштовуватиметься на інші маршрути.

"Крім тимчасових незручностей, це ні до чого не призводить, хоча, на жаль, іноді бувають жертви. Але глобального впливу атака на одну з численних автомобільних трас, зокрема Київ-Чоп, не матиме", — зазначив він.

Співрозмовник вважає: щоб здійснювати безперервні, системні обстріли лише однієї автодороги, для Росії це вже не під силу навіть з військової точки зору.

"Обстрілювати машини на трасі з військової точки зору у Росії немає достатніх ресурсів і засобів. А з психологічної точки зору це вже давно не дасть того ефекту для українців, на який вони могли б розраховувати", - стверджує він.

Новак додав, що водночас і Україна також не буде мовчати.

"Якщо з території Білорусі почнуться системні обстріли України, зокрема трас, українська відповідь не змусить себе чекати. Для Білорусі це може дуже швидко закінчитися вкрай плачевно. Думаю, білоруська влада це чітко розуміє, адже тут неважко прорахувати і відповідь України, і наслідки цієї відповіді для самої Білорусі", – резюмував він.

Оцінка загроз для Києва та Житомира

Військові експерти вважають, що білоруська армія поки що не володіє достатніми ресурсами для масштабного наступу і обмежена в можливостях ведення активних бойових дій.

Проте засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, посилаючись на розвіддані, не виключає, що Москва може розглядати використання білоруського напрямку для операцій. За його словами, можливі спільні дії російських і білоруських військ.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

