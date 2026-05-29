Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Дрон РФ вдарив по будинку в Румунії: подробиці гучного міжнародного скандалу

Олексій Тесля
29 травня 2026, 22:08
google news Підпишіться
на нас в Google
Нікушор Дан заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.
Знімок екрана
Дрон РФ завдав удару по житловому будинку в Румунії / Колаж: Главред, фото: News.Ro, DIGI24, скріншот

Головне:

  • Відповідальність за інцидент лежить на Росії, заявив Дан
  • Російський дрон перевозив щонайменше 30 кілограмів вибухівки
  • Україна готова докласти зусиль для посилення румунської ППО

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у житловий будинок у Галаці, змінив траєкторію польоту після того, як, ймовірно, був збитий протиповітряною обороною над українським містом Рені.

Як повідомляє DIGI24, Дан заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії, і повідомив, що мешканці можуть повернутися до своїх квартир, за винятком сім'ї, яка безпосередньо постраждала від вибуху, та зазначив, що двоє постраждалих, госпіталізованих до лікарні, мають легкі поранення і йдуть на поправку.

відео дня

"На наступному засіданні НАТО буде обговорюватися питання про обладнання, яке потрібно Румунії. Відповідальність за цю ситуацію, безсумнівно, лежить на Росії. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі забезпечувати свою оборону", – заявив він.

Знімок екрана
/ @NicusorDanRO

Деталі удару дрона РФ по Румунії

Пізніше Дан уточнив, що за даними слідства, російський дрон перевозив не менше 30 кілограмів вибухівки.

"Я був разом із поліцією та Департаментом кримінальних розслідувань, і зараз триває розслідування; зразки з місця події аналізуються. За їхніми оцінками, там було не менше 30 кг звичайної вибухівки", – зазначив Дан.

Також президент країни заявив, що перехоплення дронів за допомогою літаків не є найефективнішим рішенням і що Румунія працює над розробкою більш досконалих засобів.

"Використання літаків – це найменш оптимальний метод. Ми досягли значного прогресу в їх виявленні та певного прогресу в розробці наземних систем, здатних захищатися від них. Це процес", – додав він.

Знімок екрана
/ @NicusorDanRO

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент із російським дроном, який у ніч на п’ятницю влучив у багатоповерховий житловий будинок у Галаці, Румунія, і зазначив, що Україна готова докласти зусиль для посилення румунської протиповітряної оборони.

"Щойно я розмовляв із президентом Румунії. Російський дрон завдав удару по житловому будинку в Румунії – у ніч на сьогодні. Люди постраждали. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання. Ми домовилися з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші фахівці попрацюють над тим, щоб посилити захист неба", – сказав він під час відеозвернення.

Переговори Зеленського і Дана: про що йшла мова

Президент Румунії Нікушор Дан провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої йшлося про інцидент із російським дроном, який влучив у багатоповерховий будинок у румунському місті Галац.

"Президент Зеленський і я домовилися прискорити співпрацю між Румунією та Україною щодо спільного виробництва дронів, які можна швидко розгорнути. Досвід України на полі бою та технологія дронів є стратегічними активами для оборони всього Східного флангу. Румунія продовжуватиме інвестувати у зміцнення Східного флангу НАТО та у підтримку України в її законному прагненні до самооборони", — написав Дан у соцмережі Х.

Він додав, що Росія має зупинити агресію та розпочати діалог про досягнення миру.

Знімок екрана
/ @NicusorDanRO

"Як сьогодні чітко заявили наші союзники та партнери по всій Європі та світу, агресія Росії не зупиняється на кордонах. Продовжуючи атакувати Україну та погрожуючи сусіднім членам НАТО, Росія демонструє повне нехтування міжнародним правом та життями невинних цивільних осіб. Це має припинитися. Росія повинна припинити свої атаки та розпочати конструктивний діалог з метою досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – підкреслив Дан.

Путін попався на брехні про дрон РФ у Румунії

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "нічого не знає" про падіння російського дрона на житловий будинок у румунському Галаці. Він припустив, що, можливо, це був український безпілотник.

Відповідаючи на запитання журналістів, Путін сказав: "Я нічого не знаю про дрон у Румунії. Не маю жодного уявлення, про що йдеться", уточнивши, що йому "щойно доповіли" про те, що сталося.

Далі російський президент припустив, що інцидент у Румунії "найімовірніше" пов'язаний саме з українським дроном. Він зазначив, що неможливо визначити походження безпілотника до проведення експертизи уламків.

"Українські дрони залітали в різні країни, але перша реакція завжди була: росіяни б'ють", — додав Путін.

Крім того, він підкреслив, що Росія "готова провести об'єктивне розслідування", якщо їй передадуть уламки дрона, який впав у Румунії.

Дрон РФ вдарив по будинку в Румунії: подробиці гучного міжнародного скандалу
/ Главред

Як повідомляв Главред, ударний російський безпілотник, яким російські окупанти атакували Україну, розбився в румунському місті Галац, що спровокувало пожежу на даху житлового будинку. У МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації".

Нагадаємо, раніше в Румунії були виявлені уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп і прибудову до житлового будинку. Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії РФ.

Інші новини:

Про джерело: Digi24

Digi24 - це румунський цілодобовий новинний телеканал та онлайн-портал (Digi24.ro), що належить Digi TV і пропонує актуальні новини, аналітику, а також прямі трансляції з Румунії та світу, фокусуючись на політиці, економіці та суспільних питаннях, позиціонуючи себе як незалежне медіа. Про це пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Румыния Володимир Путін атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Температура впаде до +4 і литиме дощ: коли в Україну прийде потепління

Температура впаде до +4 і литиме дощ: коли в Україну прийде потепління

22:53Синоптик
Дрон РФ вдарив по будинку в Румунії: подробиці гучного міжнародного скандалу

Дрон РФ вдарив по будинку в Румунії: подробиці гучного міжнародного скандалу

22:08Аналітика
Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

20:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

Які люди мають зв'язок із вищими силами: дати народження з унікальною енергією

Які люди мають зв'язок із вищими силами: дати народження з унікальною енергією

Щастя вже на порозі: для яких знаків зодіаку кінець травня стане особливим

Щастя вже на порозі: для яких знаків зодіаку кінець травня стане особливим

Гороскоп на сьогодні, 30 травня: Дівам - труднощі, Козорогам - подорож

Гороскоп на сьогодні, 30 травня: Дівам - труднощі, Козорогам - подорож

Вечірній полив проти ранкового: коли найкраще поливати рослини влітку

Вечірній полив проти ранкового: коли найкраще поливати рослини влітку

Останні новини

23:18

Дружина Кошевого показала свою молодшу доньку-красуню

23:15

Чи може Росія "відрізати" Київ: прогноз ударів по ключовій магістралі

23:09

Путін раптово заявив, що війна "наближається до завершення"

22:56

Народний артист України Малінін: Рибчинський жорстко розніс прихильника Путіна

22:53

Температура впаде до +4 і литиме дощ: коли в Україну прийде потепління

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоУкраїна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – Коваленко
22:08

Дрон РФ вдарив по будинку в Румунії: подробиці гучного міжнародного скандалу

22:00

Чи потрібно обривати зелені плоди на картоплі: як це впливає на врожай

21:52

Молодша дочка Заворотнюк припала до могили матері

20:58

Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

Реклама
20:56

Кінець тривогам на: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

20:51

Біля будинку краще не садити: у які дерева найчастіше влучає блискавкаВідео

19:54

Як ще можна назвати Тетяну українською - незвичні варіанти звертань

19:51

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про підготовку нового удару РФВідео

19:45

Україна під атакою ракет і дронів: у багатьох областях оголошено тривогу

19:10

Чому Румунія не збила російський дрон: Невзлін назвав справжню причинуПогляд

18:59

Кольори перевернуті чи ні: розкрито секрет прапора України ще з часів УНРВідео

18:57

Прохолода в будинку без кондиціонера: як працює простий грецький трюк

18:52

У "ПриватБанку" відмовляються віддавати гроші: що відбувається

18:35

Одна добавка до пергаменту – і про проблеми з випічкою можна забути назавждиВідео

18:31

Дівчина знайшла на розпродажі стару шафу і відразу зрозуміла її особливість

Реклама
18:29

Будівельна компанія НЕСТ досьє

18:24

Принесе негатив у дім: чому не варто залишати обручку після розриву шлюбу

18:21

Улюбленець долі в червні: на кого чекають доленосні новини та новий етап у житті

18:01

ЗСУ перейшли до контрнаступу: Коваленко назвав "гарячі" напрямки фронтуВідео

18:00

Мрія, яку не відклала на потім: як "Аптека 9-1-1" допомагає фармацевтам здобути вищу освіту та будувати кар’єру новини компанії

17:55

"Лунає як "Нам кінець": скандальну Приходько налякав гімн України

17:46

На дні моря знайшли корабель із скарбами, забутими на 300 років

17:39

Кар'єрний злет і прибуток на цілий рік: на кого чекає неймовірна удача з червня 2026Відео

17:31

Економія в авто без зайвих зусиль: одна деталь різко знижує витрату паливаВідео

17:22

Джеджула показав дорослого сина від Дімопулос

17:05

Чоловік відчинив старий сарай і побачив те, чого зовсім не очікувавВідео

17:02

Гороскоп Таро на завтра, 30 травня: Тельцям — урок, Ракам — важлива покупка

16:56

Влупив 4-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

16:56

По всьому Уралу та в 20 регіонах РФ оголошена ракетна небезпека: є влучання

16:39

Сумка до взуття — вже неактуально: як правильно поєднувати речі в образіВідео

16:31

Шалений стрибок євро: новий курс валют на 1 червня

16:25

Посадили один раз — урожай збирають роками: які овочі майже не потребують доглядуВідео

16:19

Про комарів можна забути на все літо: який запах комахи не переносять

15:53

Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

15:36

Жінка переїхала до "країни мрій" і швидко розчарувалася

Реклама
15:16

"Я жила з нарцисом": екс-дружина Ращука відверто розповіла про розлучення

15:09

Прихильниця Путіна Поліна Гагаріна вимагає зняти санкції: що вона витворяє

14:57

Україну накриє аномальна холоднеча: де вдарить град та посилиться вітер

14:54

Отримала вирок і втратила все: Повалій розплатилася за зраду України

14:40

РФ готує новий масований обстріл України: Зеленський попередив про загрозу

14:13

Одна сонячна панель замість електромережі здивувала власників будинківВідео

14:07

"Я дуже економна": відома актриса розповіла про свої витрати у Києві

14:06

"Попа перевернулася": учасниця "Холостяка" постраждала від невдалої пластикиВідео

14:02

Чому полуницю варто замочувати у солоній воді: секрет досвідчених господиньВідео

13:51

Сюмбюль ага з "Величного століття" перетворився на привабливого красеня: як виглядає актор

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти