Дрон РФ вдарив по будинку в Румунії: подробиці гучного міжнародного скандалу

Нікушор Дан заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

Дрон РФ завдав удару по житловому будинку в Румунії

Головне:

Відповідальність за інцидент лежить на Росії, заявив Дан

Російський дрон перевозив щонайменше 30 кілограмів вибухівки

Україна готова докласти зусиль для посилення румунської ППО

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у житловий будинок у Галаці, змінив траєкторію польоту після того, як, ймовірно, був збитий протиповітряною обороною над українським містом Рені.

Як повідомляє DIGI24, Дан заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії, і повідомив, що мешканці можуть повернутися до своїх квартир, за винятком сім'ї, яка безпосередньо постраждала від вибуху, та зазначив, що двоє постраждалих, госпіталізованих до лікарні, мають легкі поранення і йдуть на поправку.

"На наступному засіданні НАТО буде обговорюватися питання про обладнання, яке потрібно Румунії. Відповідальність за цю ситуацію, безсумнівно, лежить на Росії. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі забезпечувати свою оборону", – заявив він.

Деталі удару дрона РФ по Румунії

Пізніше Дан уточнив, що за даними слідства, російський дрон перевозив не менше 30 кілограмів вибухівки.

"Я був разом із поліцією та Департаментом кримінальних розслідувань, і зараз триває розслідування; зразки з місця події аналізуються. За їхніми оцінками, там було не менше 30 кг звичайної вибухівки", – зазначив Дан.

Також президент країни заявив, що перехоплення дронів за допомогою літаків не є найефективнішим рішенням і що Румунія працює над розробкою більш досконалих засобів.

"Використання літаків – це найменш оптимальний метод. Ми досягли значного прогресу в їх виявленні та певного прогресу в розробці наземних систем, здатних захищатися від них. Це процес", – додав він.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент із російським дроном, який у ніч на п’ятницю влучив у багатоповерховий житловий будинок у Галаці, Румунія, і зазначив, що Україна готова докласти зусиль для посилення румунської протиповітряної оборони.

"Щойно я розмовляв із президентом Румунії. Російський дрон завдав удару по житловому будинку в Румунії – у ніч на сьогодні. Люди постраждали. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання. Ми домовилися з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші фахівці попрацюють над тим, щоб посилити захист неба", – сказав він під час відеозвернення.

Переговори Зеленського і Дана: про що йшла мова

Президент Румунії Нікушор Дан провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої йшлося про інцидент із російським дроном, який влучив у багатоповерховий будинок у румунському місті Галац.

"Президент Зеленський і я домовилися прискорити співпрацю між Румунією та Україною щодо спільного виробництва дронів, які можна швидко розгорнути. Досвід України на полі бою та технологія дронів є стратегічними активами для оборони всього Східного флангу. Румунія продовжуватиме інвестувати у зміцнення Східного флангу НАТО та у підтримку України в її законному прагненні до самооборони", — написав Дан у соцмережі Х.

Він додав, що Росія має зупинити агресію та розпочати діалог про досягнення миру.

"Як сьогодні чітко заявили наші союзники та партнери по всій Європі та світу, агресія Росії не зупиняється на кордонах. Продовжуючи атакувати Україну та погрожуючи сусіднім членам НАТО, Росія демонструє повне нехтування міжнародним правом та життями невинних цивільних осіб. Це має припинитися. Росія повинна припинити свої атаки та розпочати конструктивний діалог з метою досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – підкреслив Дан.

Путін попався на брехні про дрон РФ у Румунії

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "нічого не знає" про падіння російського дрона на житловий будинок у румунському Галаці. Він припустив, що, можливо, це був український безпілотник.

Відповідаючи на запитання журналістів, Путін сказав: "Я нічого не знаю про дрон у Румунії. Не маю жодного уявлення, про що йдеться", уточнивши, що йому "щойно доповіли" про те, що сталося.

Далі російський президент припустив, що інцидент у Румунії "найімовірніше" пов'язаний саме з українським дроном. Він зазначив, що неможливо визначити походження безпілотника до проведення експертизи уламків.

"Українські дрони залітали в різні країни, але перша реакція завжди була: росіяни б'ють", — додав Путін.

Крім того, він підкреслив, що Росія "готова провести об'єктивне розслідування", якщо їй передадуть уламки дрона, який впав у Румунії.

Як повідомляв Главред, ударний російський безпілотник, яким російські окупанти атакували Україну, розбився в румунському місті Галац, що спровокувало пожежу на даху житлового будинку. У МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації".

Нагадаємо, раніше в Румунії були виявлені уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп і прибудову до житлового будинку. Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії РФ.

Про джерело: Digi24 Digi24 - це румунський цілодобовий новинний телеканал та онлайн-портал (Digi24.ro), що належить Digi TV і пропонує актуальні новини, аналітику, а також прямі трансляції з Румунії та світу, фокусуючись на політиці, економіці та суспільних питаннях, позиціонуючи себе як незалежне медіа.

