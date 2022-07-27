В Україні впали ціни на автогаз: скільки коштує заправити авто

Ціни на АЗС в Україні / pixabay

В Україні ряд АЗС продовжили знижувати ціни на блакитне паливо. Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, передає Enkorr, середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 50 коп./л – до 29,44 грн/л.

На станціях WOG автогаз подешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.

На 0,85 - 0,99 грн/л подешевшав ресурс у консолідованій мережі "Привату".

Зокрема, на станціях "Укрнафти" газ подешевшав до 29,08 грн/л, на станціях "Авіас" та інших - до 29,09 грн/л.

У мережі "Автотранс" продукт подешевшав на 0,50 грн/ л, до 28,98 грн/л, на станціях "Катрал" - на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo ( 29,78 грн/л ).

Ціни на бензин в Україні

15 березня Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану".

Одним з тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на паливо і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дозволило знизити ціни на паливо на 12-13 грн/л.

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