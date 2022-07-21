62 грн/літр: з'явився тривожний прогноз цін на АЗС після обвалу гривні

/ УНІАН

Подальшого ймовірного зниження ціни на бензин очікувати не варто, заявив експерт, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

На його думку, поточні ціни на заправках можуть утриматися без підвищення. Цьому сприятиме і зниження світових цін на нафту і нафтопродукти, яке спостерігається в липні, написав він у своєму Facebook.

Разом з тим експерт прогнозує, що ціна на скраплений газ може стабілізуватися на поточних позначках (30 грн/л), адже валютний фактор по ній вдарив найменше. А ось бензин в межах 52 грн/л не втримається.

"Діапазон 55-57 грн/л більш імовірний", - зазначає Куюн, і додає, що багато чого буде залежати від дій уряду.

"По дизпаливу утримати стелю в 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (зараз середня 55 грн/л)", - не виключив він.

Далі Куюн уточнив, що його прогноз можливого зростання вартості палива при котируваннях курсу валют на +10 грн/л до цін бензину і дизпалива і +5 грн на зрідженому газі базувався на основі середніх митних цін на бензин і дизпаливо в липні і більше стосувався прибутків імпортерів.

"Зросте не ціна на стелах АЗС, а закупівельна вартість у імпортера. Що буде далі. На жаль, про очікуване зниження доведеться забути. Фактично валютне коригування з'їсть надмаржу трейдерів. І, схоже, не тільки", - зазначив він.

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Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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