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Україні передадуть системи ППО Patriot і Samp-T: у ЗСУ розповіли про терміни

Олексій Тесля
9 квітня 2023, 23:18 оновлено 9 квітня, 23:22
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Західні системи ППО призначені для захисту українського неба від російських атак.
Patriot, ВСУ
ЗСУ передадуть системи ППО Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про майбутні поставки західних систем протиповітряної оборони для боротьби з російською агресією.

За його словами, найближчим часом в Україну повинні надійти зенітно-ракетні комплекси ЗРК Patriot і Samp-T. про це він сказав в ефірі національного інформаційного телемарафону.

Західні системи ППО призначені для захисту українського неба від російських атак, пояснив представник ЗСУ.

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Системи SAMP-T - що про них відомо

Комплекси ППО SAMP-T - найкраща військова техніка Франції та Німеччини в області протиповітряної та протиракетної оборони (ПРО).

Розробником і виробником комплексу є європейський консорціум Eurosam.

До складу комплексу SAMP-T входять:

  • багатофункціональна РЛС типу Thompson-CSF ARABEL з фазованою антеною решіткою;
  • кабіна бойового управління-FCU (Fire Control Unit), в якій розміщується апаратура системи управління, що обробляє всю інформацію про повітряну обстановку в режимі реального часу, а також дві консолі системи відображення;
  • ракети "Aster-30";
  • самохідні пускові установки вертикального старту на автомобільному шасі Astra / Iveco або Renault-TRM-10000 (колісна формула 8х8) з пусковими модулями на 8 боєготових ракет в транспортно-пускових контейнерах.

Установки можуть серйозно посилити захист повітряного простору України - вони здатні збивати цілі в повітрі на дальності понад 100 кілометрів і можуть перехоплювати навіть балістичні ракети.

"Patriot і Samp-Т найближчим часом повинні зайти в Україну. Було оголошено, що два місяці навчатимуться наші спеціалісти. Очікуємо, що вони з'являться", — уточнив Ігнат.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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ЗСУ ПВО війна Росії та України ЗРК Patriot
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