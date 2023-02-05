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Навесні Україна отримає ППО SAMP-T, військові вже вирушили на навчання

5 лютого 2023, 14:44
Українські військові вирушили за кордон для навчання на комплексах SAMP-T. Куди саме вони поїхали, не повідомляється.
ЗРК SAMP-T
ЗРК SAMP-T Україні нададуть Франція та Італія / Фото Вікіпедія

Підрозділи зенітних ракетних військ вирушили на навчання із системами ППО / ПРО SAMP/T - Mamba, які Україна повинна отримати навесні від Франції та Італії. Про це заявив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Куди саме українські військові поїхали на навчання, не уточнюється, передає пресслужба Повітряних сил

"Дякую урядам Франції та Італії за ухвалене рішення про надання систем ППО/про SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони держави. Негайно ухвалив рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі", - сказав Олещук.

"Чекаємо наших фахівців з нетерпінням, тому що навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а зі знаннями, вміннями і самими комплексами SAMP/T-Mamba", - додав він.

ППО SAMP/T - Mamba - що це таке

Система "земля-повітря" середнього радіусу дії Mamba (від фр. Famille de Sol-Air Futurs Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre) – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю.

Зенітний ракетний комплекс розроблений європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на відстані від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження – до 25 км.

Всі 8 ракет Aster-30, що містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Як повідомляв Главред, 4 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція та Італія передадуть Україні сучасну протиракетну систему ЗРК SAMP-T Mamba. Її планують доставити навесні цього року.

Разом з комплексом протиповітряної оборони SAMP-T Україна отримає 700 зенітних ракет. Таке рішення було ухвалено Італією та Францією, які готуються передати Україні комплекс ППО.

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