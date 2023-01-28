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ЗРК SAMP-T для України: Італія і Франція куплять 700 зенітних ракет

28 січня 2023, 11:59
Глави Міноборони двох країн обговорили передачу Україні ЗРК SAMP-Т, відомий як Mamba.
SAMP-T
ЗСУ отримають ракети для систем ППО SAMP-T / defense.gouv.fr

Разом з комплексом протиповітряної оборони SAMP-Т Україна отримає 700 зенітних ракет.

Таке рішення було прийнято Італією і Францією, які готуються передати Україні комплекс ППО, повідомляє французьке видання l'Opinion.

Видання уточнює, що ця тема обговорювалася на зустрічі міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню з італійським колегою Гвідо Крозетто.

За даними видання, глави Міноборони двох країн обговорили передачу Україні ЗРК SAMP-Т, відомий як Mamba.

Крім того, глави МО Італії та Франції домовилися закупити для України 700 зенітних ракет Aster-30 на суму близько 2 млрд євро.

Зазначається, що французький міністр підтвердив візит до Риму, а також те, що серед тим переговорів була Україна.

"Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, в тому числі в сфері протиповітряної оборони", - написав Себастьян Лекорню в Twitter.

SAMP/T

Наземна система "земля-повітря" середнього радіусу дії - Mamba. Призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю.

Технічна характеристика:

  • може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км;
  • балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км;
  • висота ураження - до 25 км;
  • всі 8 ракет Aster-30, що містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд доларів. Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні розгорнуть американські зенітні ракетні системи Patriot у максимально стислі терміни, вже відбувається підготовка до передачі цих ЗРК нашій державі.

Канада передасть Україні потужний комплекс протиповітряної оборони NASAMS. Цю зенітно-ракетну систему закуплять у США спеціально для ЗСУ. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Інші новини:

Италия ПВО новини Франції війна Росії та України SAMP-T
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