Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: ще трьом категоріям дозволили залишати Україну

Виїзд за кордон дозволений трьом категоріям військовозобов'язаних чоловіків.
Кабінет міністрів вніс зміни в правила перетину держкордону і в порядок бронювання військовозобов'язаних, дозволивши виїзд за кордон ряду категорій.
Згідно з постановою № 615, під час дії воєнного стану, виїзд за кордон дозволений трьом категоріям військовозобов'язаних чоловіків:
- Водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України. Крім того, дозволено пропуск водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії. Йдеться про далекобійників на фурах.
- Залізничників.
- Спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.
Терміни перебування за кордоном: для водіїв і спортсменів - 30 днів, для далекобійників - 45 днів, для залізничників - 6 місяців.
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Виїзд за кордон під час воєнного стану
В умовах воєнного стану в Україні діє обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Однак існують винятки, що дозволяють деяким особам покинути територію України.
Нагадаємо, в середу, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.
Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис.грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тис. грн) на одну людину.
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