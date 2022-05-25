Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: ще трьом категоріям дозволили залишати Україну

Кордон / Фото dpsu.gov.ua

Кабінет міністрів вніс зміни в правила перетину держкордону і в порядок бронювання військовозобов'язаних, дозволивши виїзд за кордон ряду категорій.

Згідно з постановою № 615, під час дії воєнного стану, виїзд за кордон дозволений трьом категоріям військовозобов'язаних чоловіків:

Водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України. Крім того, дозволено пропуск водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії. Йдеться про далекобійників на фурах.

які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України. Крім того, дозволено пропуск водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії. Йдеться про далекобійників на фурах. Залізничників .

. Спортсмени та тренери , які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Терміни перебування за кордоном: для водіїв і спортсменів - 30 днів, для далекобійників - 45 днів, для залізничників - 6 місяців.

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Виїзд за кордон під час воєнного стану

В умовах воєнного стану в Україні діє обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Однак існують винятки, що дозволяють деяким особам покинути територію України.

Нагадаємо, в середу, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис.грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тис. грн) на одну людину.

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