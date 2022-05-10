Мораторій на підвищення комуналки до кінця воєнного стану: Шмигаль розповів про нові закони

Мораторій введуть на підвищення комуналки до кінця воєнного стану, каже Кабмін / УНІАН

В Україні, де раніше тарифи на газ для населення "заморозили" до 30 вересня 2022 року, планують ввести мораторій на підвищення тарифів на інші комунальні послуги аж до кінця воєнного стану і на півроку після його завершення. Про це написав у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє керівник Кабміну, уряд подасть до Верховної Ради відповідні законопроекти. За його словами, тарифи на газ і його розподіл, на тепло і гарячу воду не зростатимуть.

"У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне", - підсумував Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський провів робочу зустріч з чиновниками з економічного блоку і обговорював з ними чисто прагматичні питання, які виникли з моменту старту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

За словами керівника країни, щонайменше в найближчі півроку будуть діяти нинішні тарифи на електроенергію - 1,44 гривні за кіловат для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на місяць (зараз таких в Україні близько 80 відсотків)

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