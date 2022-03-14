Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: трьом категоріям дозволили залишати Україну

Кордон України / Фото dpsu.gov.ua

В умовах воєнного стану в Україні діє обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Однак існують винятки, які дозволяють деяким особам покинути територію України.

Як повідомляє голова Держприкордонслужби Андрій Демченко, українські прикордонники мають право пропустити за кордон таких чоловіків:

тих, хто має трьох дітей віком до 18 років,

тих, хто не придатний до військової служби і мають відповідні документи військово-лікарської комісії,

тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю.

Чоловіки, які підпадають під одну з цих категорій, можуть виїхати за кордон. Решта отримують відмову в перетині кордону.

Нагадаємо, в середу, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис.грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тис.грн) на одну людину.

Читайте також: