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В Україні лунають вибухи: Київ та інші регіони під ворожою атакою

Ангеліна Підвисоцька
25 жовтня 2024, 00:35оновлено 25 жовтня, 01:32
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Російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістикою та КАБами.
воздушная тревога, всу
Росіяни атакували Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: скріншот, 53-тя окрема механізована бригада

Російські окупанти атакували Україні ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях лунає повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив "Шахеди" через Сумську область та з Приморськ-Ахтарська на південному напрямку.

Повітряна тривога через ударні безпілотники була оголошена в Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.

відео дня

Згодом повітряну тривогу оголосили і в столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - зазначив голова КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах додали, що у Києві зафіксований рух безпілотників з північного напрямку.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях була оголошена ракетна небезпека. У цих регіонах була загроза застосування балістичного озброєння.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни атакували КАБами село Черкаська Лозова. Внаслідок удару там загорілась трава на відкритій території.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.

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