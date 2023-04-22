Секретні документи США публікувалися понад рік, починаючи з 3-го дня вторгнення РФ в Україну – NYT

Американський нацгвардієць Тейшейра вперше оприлюднив у мережі секретну інформацію Пентагону за 48 годин після початку повномасштабного вторгнення окупантів.

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Тейшейра "зливав" таємну інформацію про війну понад рік/ соцмережі, Вікіпедія

Витік таємної інформації Пентагону почався ще понад рік тому і до недавнього часу лишався непоміченим. Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого звинувачують у "зливі" секретних даних, почав оприлюднювати таємну інформацію менше ніж за 48 годин після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. У виданні підняли питання, чому американська влада не помітила цей витік раніше, при тому, що дописи Тейшейри у мережі могли бачити сотні людей.

Секретні дані публікувалися у групі чату на Discord – популярній серед геймерів соціальній медіа-платформі. У цьому чаті було близько 600 учасників.

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У виданні припускають, що перший витік стався менше ніж через 48 годин після російського вторгнення в Україну. Тоді учасник чату, профіль якого збігався з профілем льотчика Джека Тейшейри, опублікував повідомлення наступного змісту: "Бачив звіт Пентагону, в якому говориться, що Росія для вторгнення використовує третину своїх сил".

Після цього повідомлення інші користувачі висловили недовіру озвученій інформації. Тоді автор публікації, очевидно керуючись бажанням справити враження на інших учасників групи, написав: "У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Переваги перебування в підрозділі розвідки ВПС США".

У NYT зазначають, що деяка інформація, яку далі оприлюднювали у цьому чаті, ніби передвіщали розвиток подій на фронті. Наприклад, 27 березня 2022 року згаданий користувач чату опублікував там секретну інформацію про відступ російських окупантів від Києва, зазначивши, що знайшов такі дані на сайті Агентства з національної безпеки (АНБ), а вже через два дні російські загарбники почали відходити з півночі України.

Також Тейшейра, згідно з даними американського видання, оприлюднював інформацію про втрати сторін у війні, про пріоритети України, діяльність спецслужб РФ, а також про те, які країни надають летальну допомогу Україні.

Коли хтось із користувачів чату закликав Тейшейру не зловживати доступом до секретних розвідданих, то він відповів на це: "Занадто пізно".

Зазначається, що Тейшейра оприлюднював детальну секретну інформаціє у чаті понад рік і припинив лише місяць тому.

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Пізніше стало відомо, що секретні документи США, які розкривають державні таємниці про війну в Україні, "злив" 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс Джек Тейшейра. Він був адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, в яку спочатку злили секретні документи Пентагону і з якої документи поширилися далі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі пізніше заявив, що секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу, могли бути підробленими. Вони нібито не відображають останні розвіддані США.

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