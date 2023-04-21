В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію до серпня - нардеп

У нашій країні вже шість разів встановлювали термін воєнного стану та мобілізації.

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Верховна Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію / Фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНІАН

Воєнний стан та мобілізація в Україні найімовірніше будуть продовжені ще на 90 днів – тобто з 19 травня до середини серпня 2023 року. Верховна Рада проголосує за дане рішення на початку травня. Про це повідомив у Telegram Ярослав Железняк, народний депутат України IX скликання від партії "Голос".

В Україні вже шість разів встановлювали термін воєнного стану та мобілізації.

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Перший раз парламент провів таке голосування 24 лютого 2022 року. Потім воно продовжувалося 15 березня, 21 світня, 15 Серпня, 16 листопада 2022-го і 7 лютого 2023-го.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Днями начальник пресцентру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ЗСУ потрібна певна кількість фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

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