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В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в Києві

Марія Тупік
1 червня 2023, 17:39 оновлено 1 червня, 17:44
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Прем'єр-міністр зазначив, що будуть напрацьовані зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності, хто своєю недбалістю наражає на небезпеку.
Війна в Україні, укриття, Київ обстріл
Хто понесе покарання за зачинені укриття / Колаж Главред, фото УНІАН, КГВА

Сьогодні, 1 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну повідомив, що в Україні повинні перевірити роботу всіх укриттів після трагедії в Києві.

Прем'єр нагадав, що сьогодні вночі росіяни випустили по Києву 10 балістичних і крилатих ракет. При цьому люди не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги.

"Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні уряду приймаємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони повинні бути доступні всім людям", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що будуть напрацьовані зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю піддає дітей і дорослих смертельній небезпеці.

За його словами, покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися.

Укриття в Києві будуть відкриті

Керівника департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що тепер київські укриття будуть відкриті на постійній основі, незважаючи на те, що там можуть діяти вандали і бездомні.

"Сьогодні прийнято рішення, щоб вони (укриття – ред.) були постійно відкриті. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відкритими, тому що там зроблені ремонтні роботи і бездомні будуть організовувати там притулки", - розповів він.

За словами Ткачука, дане рішення пов'язане з тим, що Росія почала наносити по місту удари балістичними ракетами.

Трагедія в Києві

У ніч на 1 червня Росія обстріляла Київ. Через падіння уламків одного зі снарядів у Деснянському районі загинули три людини - дві жінки і дитина.

Пізніше стало відомо, що загиблі намагалися потрапити в укриття, яке було закрито.

Поліція порушила кримінальна справа через інцидент, а міський голова Віталій Кличко закликав на час слідства відсторонити від виконання обов'язків голову Деснянського району.

Дивіться відео, як окупанти влаштували обстріл Києва вночі 1 червня:

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