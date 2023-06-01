В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в Києві

Сьогодні, 1 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну повідомив, що в Україні повинні перевірити роботу всіх укриттів після трагедії в Києві.
Прем'єр нагадав, що сьогодні вночі росіяни випустили по Києву 10 балістичних і крилатих ракет. При цьому люди не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги.
"Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні уряду приймаємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони повинні бути доступні всім людям", - заявив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що будуть напрацьовані зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю піддає дітей і дорослих смертельній небезпеці.
За його словами, покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися.
Укриття в Києві будуть відкриті
Керівника департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що тепер київські укриття будуть відкриті на постійній основі, незважаючи на те, що там можуть діяти вандали і бездомні.
"Сьогодні прийнято рішення, щоб вони (укриття – ред.) були постійно відкриті. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відкритими, тому що там зроблені ремонтні роботи і бездомні будуть організовувати там притулки", - розповів він.
За словами Ткачука, дане рішення пов'язане з тим, що Росія почала наносити по місту удари балістичними ракетами.
Трагедія в Києві
У ніч на 1 червня Росія обстріляла Київ. Через падіння уламків одного зі снарядів у Деснянському районі загинули три людини - дві жінки і дитина.
Пізніше стало відомо, що загиблі намагалися потрапити в укриття, яке було закрито.
Поліція порушила кримінальна справа через інцидент, а міський голова Віталій Кличко закликав на час слідства відсторонити від виконання обов'язків голову Деснянського району.
Дивіться відео, як окупанти влаштували обстріл Києва вночі 1 червня:
Читайте також: