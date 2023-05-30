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РФ буде змушена взяти паузу в обстрілах: експерт назвав причину і терміни

Олексій Тесля
30 травня 2023, 08:28 оновлено 30 травня, 08:39
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За місяць Росія вже застосувала по Україні 190 ракет різних типів, нагадав Олександр Коваленко.
Ракета, Олександр Коваленко
Олександр Коваленко спрогнозував ймовірність нових ракетних ударів / Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Країна-агресор РФ зіткнулася з серйозним дефіцитом виробництва високоточних ракет, про що свідчить застосування нею для ударів по Україні ОТРК "Іскандер" замість унікальних Х-47м2 "Кинджал".

Останні масовані ракетні атаки РФ на Україну є марною тратою дорогих ракет, заявив військовий експерт Олександр Коваленко у своєму Twitter.

"Варто відзначити, що за місяць, з 28 квітня по 29 травня, Росія вже застосувала по Україні 190 ракет різних типів. З урахуванням їх тривалої паузи, з 9 березня по 28 квітня, цього запасу коштів у них залишилося максимум на 2 тижні. Потім, так чи інакше, але настане пауза накопичення", — підкреслив він.

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Він нагадав, що 29 травня сили ППО України збили 11 балістичних ракет "Іскандер-М" у небі над Києвом, отже запуск цих ракет не приніс агресору жодної користі.

Разом з тим експерт не виключає, що останні серії терактів РФ могли бути спрямовані на знищення американських комплексів Patriot.

"Незважаючи на всі ті засоби і тактику, які Рів застосовують останній місяць, ефективність від цих ударів мінімальна, при витратах, досить ємних і болючих. Особливо якщо говорити про репутаційні витрати — знищення "Кинджалів" і "Іскандерів", — додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Нагадаємо, в Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі.

У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. В результаті вибуху одна людина загинула, ще одну жінку госпіталізували. Двом постраждалим надали допомогу на місці. З пошкодженого будинку евакуювали 20 осіб.

За даними КМВА, два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані, під завалом можливо ще знаходяться люди.

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Київ з повітря. Це була вже третя атака за добу і сімнадцята - з початку травня. У повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, окупанти постійно змінюють зброю для атаки - після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БПЛА.

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Олександр Коваленко війна Росії та України ракетний удар
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