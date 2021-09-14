Різке зростання жертв COVID-19: за добу в Україні померли майже 100 пацієнтів

Коронавірус в Україні набирає обертів / Reuters

Станом на ранок вівторка, 14 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3332 жителів країни. Зокрема захворіли 364 дитини і 58 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 718 осіб; летальних випадків - 97 (днем раніше було 18); одужали 1404 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 321 156 осіб;

одужали - 2 223 272 людини;

летальних випадків - 54 457;

проведено ПЛР-тестів-12 309 029.

Коронавірус в Україні сьогодні-статистика на ранок 14 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

13 вересня на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину. Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо.

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За новими правилами, школи, дитячі садки та виші зможуть працювати не лише дистанційно, якщо 100% персоналу пройде повний курс вакцинації. Тобто працівникам закладу потрібно отримати два щеплення від коронавірусу.

У "жовтій" зоні карантину, як зазначили в міністерстві, зможуть працювати навчальні заклади, де 80% персоналу матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.

Тим часом перший регіон вже переходить в "жовту" зону. Нові правила почнуть діяти на Закарпатті вже з наступного тижня - з понеділка, 20 вересня. Це означає, що працювати там зможуть лише ті навчальні заклади, де принаймні першою дозою вакциновано не менше 80 відсотків співробітників. В уряді не виключають, що незабаром зелену зону залишать всі області.

11 серпня карантин в Україні продовжили до 1 жовтня. Згідно позиції влади, рішення продиктоване погіршенням ситуації, пов'язаної з показниками з госпіталізації.