УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні з'явився музей російської агресії: поглянути на "експонати" може кожен

19 жовтня 2021, 22:59

Створено інтернет-портал, на якому розміщені фото і відео доказів військових злочинів РФ.

false
Побачити "експонати" музею може кожен не виходячи з дому / rusaggression.gov.ua

У Києві пройшла презентація веб-порталу про головні події російської агресії та злочини, вчинені Російською Федерацією в Криму і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року.

Як йдеться в сюжеті ТСН, на інтернет-порталі відтворили всю хронологію подій захоплення Криму, а на карті півострова позначили місця з доказами порушень міжнародного права Росією.

Розробка проекту належить прокурорам, фахівцям з Інституту національної пам'яті, юристам та активістам.

"Нам потрібно захищати себе і цей захист повинен бути не тільки фізичним, а й віртуальним. Тому що війна йде на різних фронтах, в тому числі і на фронті фальсифікацій і фейків ", - сказав під час презентації віртуального музею міністр культури України Олександр Ткаченко.

Крім того, на сайті музею є свідчення очевидців, документальні факти, доповіді міжнародних організацій, особисті та судові справи, в яких розкриваються військові злочини РФ.

Реклама

Автори проекту заявили про його розширення і доповнення.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму і Севастополя. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що це перший документ з часів окупації Росією півострова, який вкаже Києву шлях для повернення Автономної Республіки.

Також раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що існує три головні напрямки для вирішення проблеми Криму: робота зі стратегії, об'єднання зусиль в рамках Кримської платформи, відновлення повного суверенітету Києва над Автономною Республікою.

viber
окупація гібридна агресія військова агресія РФ окупація Донбасу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні з'явився музей російської агресії: поглянути на "експонати" може кожен». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Замети снігу і сильний мороз: українців чекає сувора зимаЗамети снігу і сильний мороз: українців чекає сувора зима Місячний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: грошова премія, плітки ворогів або доленосний деньМісячний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: грошова премія, плітки ворогів або доленосний день Шантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при БайденіШантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені "Червоних" областей стане більше п’яти: у МОЗ поставили українців перед вибором"Червоних" областей стане більше п’яти: у МОЗ поставили українців перед вибором Розкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижнаРозкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижна

Останні новини

23:05

У них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатство

22:59

В Україні з'явився музей російської агресії: поглянути на "експонати" може кожен Відео

22:46

Різке похолодання і мокрий сніг: в Україну йде небезпечна погода Відео

22:32

Зеленський назвав США головним партнером України Відео

22:28

На краще фантазії не вистачило: влада Харкова осоромилася подарунком незрячим паралімпійцям

Реклама
22:03

У МОЗ пояснили правила поїздок для людей з протипоказанням до вакцинації Відео

21:45

У США впав і загорівся пасажирський літак Відео

21:12

"Кривава" повня 20 жовтня: астролог розповіла про небезпеку для кожного знака зодіаку Відео

21:09

Поліція назвала причину смерті брата мера Кривого Рогу

21:04

"Зрив" діалогу щодо Донбасу і "кричущий випадок": РФ спалахнула новими звинуваченнями на адресу Києва

20:30

На Харківщині напередодні опалювального сезону ціле село відключили від газу

20:23

"Такого ще ніколи не було": лікарі показали реанімацію з COVID-хворими у Львові Відео

20:18

США завдадуть потужного удару по Росії і розберуться з Газпромом через Північний потік-2 Відео

19:53

На Прикарпатті скажений пес загриз господиню і відправив частину міста на карантин Відео

19:50

Перший в історії України візит глави Пентагону: про що Ллойд говорив із Зеленським

19:40

Андрій Данилко записав нову пісню для Вєрки Сердючки: "Буде щось цікаве!"

19:38

Чому новоспечений План оборони держави – це марний фасад Погляд

19:25

Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Відео

19:22

У Запоріжжі 12-річна дівчинка повернула матір з того світу: підліток реанімувала жінку

19:20

Росія шантажує Європу через ПП-2: у Москві ставлять умову ФРН щодо сертифікації труби Газпрому Відео

Реклама
19:11

Топ-7 продуктів, які допоможуть швидше одужати

19:08

Більшість померлих від COVID-19: у Києві утворилися черги з похоронних авто на кладовищах Фото Відео

18:45

Надя Дорофєєва показала, як її в трусах і фаті прив'язали до коня

18:18

Газова криза б'є по Європі: США висунули вимогу Росії щодо постачань газу Відео

17:59

Зустріч Зеленського з Путіним: Лавров різко відповів на пропозицію президента України Відео

17:54

У Києві злетіли тарифи на тепло Відео

17:47

Британія "наїхала" на Росію через Крим і перепис населення на окупованому півострові Відео

17:35

Госпіталізують повально невакцинованих: моторошна статистика МОЗ та фото з лікарень Фото Відео

17:19

Загорнула в пакет та поклала до морозилки: жінка зізналася у вбивстві новонародженого

17:07

У листопаді прийде зима: синоптики розповіли, коли Україну завалить снігом Відео

16:59

США на Донбасі і слова Путіна: Лавров вибухнув звинуваченням на адресу Франції і ФРН щодо Нормандії Відео

16:34

Зі скреготом відмовили гальма: під Києвом маршрутка з пасажирами таранила авто на зустрічній Відео

16:29

Брата покійного мера Кривого Рогу знайшли мертвим: поліція відкрила справу про вбивство

16:24

Катя Осадча в ніжному образі показала двомісячного сина

16:24

"Велике будівництво": населені пункти вздовж найдовшої траси Волині дочекалися ремонту дороги

16:14

Найсмачніші чебуреки з лаваша: дивовижний рецепт за 15 хвилин Відео

16:10

"Це не чергова страшилка": у Львові пацієнтам з коронавірусом ампутували ноги

15:56

День кухаря в Україні: душевні привітання і прикольні картинки до свята

15:49

Засідання Ради: міністр екології подав у відставку, а "Слуга народу" скоротилася на одного нардепа

15:32

"Велике будівництво" відновило три мости на трасі Р-66 у Луганській області

Реклама
15:31

Погрози та образи: на Хмельниччині роботодавець змушує звільнитися вагітну дівчину Відео

15:18

Глава Пентагону Ллойд Остін прямим текстом звинуватив РФ в агресії проти України

15:11

Зірка серіалу Клон показала гаряче постільне фото

15:05

У світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу Відео

15:00

Гороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміни Відео

14:47

Як заощадити на опаленні в квартирі: прості поради, як платити менше

14:46

Вода хльостала через дірявий дах поїзда Укрзалізниці і залила підлогу у вагоні Відео

14:44

"Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних": львівський лікар закликала до вакцинації Відео

14:35

Ще чотири області опинилися на межі потрапляння в "червону" зону: список

14:31

Півтора мільйона щеплень і новий рекорд: у МОЗ оголосили про прискорення вакцинації в Україні Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти