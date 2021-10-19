В Україні з'явився музей російської агресії: поглянути на "експонати" може кожен

Побачити "експонати" музею може кожен не виходячи з дому / rusaggression.gov.ua

У Києві пройшла презентація веб-порталу про головні події російської агресії та злочини, вчинені Російською Федерацією в Криму і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року.

Як йдеться в сюжеті ТСН, на інтернет-порталі відтворили всю хронологію подій захоплення Криму, а на карті півострова позначили місця з доказами порушень міжнародного права Росією.

Розробка проекту належить прокурорам, фахівцям з Інституту національної пам'яті, юристам та активістам.

"Нам потрібно захищати себе і цей захист повинен бути не тільки фізичним, а й віртуальним. Тому що війна йде на різних фронтах, в тому числі і на фронті фальсифікацій і фейків ", - сказав під час презентації віртуального музею міністр культури України Олександр Ткаченко.

Крім того, на сайті музею є свідчення очевидців, документальні факти, доповіді міжнародних організацій, особисті та судові справи, в яких розкриваються військові злочини РФ.

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Автори проекту заявили про його розширення і доповнення.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму і Севастополя. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що це перший документ з часів окупації Росією півострова, який вкаже Києву шлях для повернення Автономної Республіки.

Також раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що існує три головні напрямки для вирішення проблеми Криму: робота зі стратегії, об'єднання зусиль в рамках Кримської платформи, відновлення повного суверенітету Києва над Автономною Республікою.