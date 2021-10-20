У Житомирі пацієнтам з COVID-19 може не вистачити кисню: в чому проблема

Лікарні забиті коронавірусними пацієнтами / Reuters

У Житомирі в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусною хворобою, ситуація із забезпеченням кисню напружена.

Як передає заступник мера міста Марія Місюрова на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради, у медзакладах виникли проблеми з постачанням кисню.

"Ситуація з киснем досить напружена. Поки кисню вистачає, але зараз 97% пацієнтів потребують кисневої підтримки", - сказала чиновниця.

Вона зазначила, що порівняно з весною цього року змінилася клінічна картина. Практично всі пацієнти, які потрапляють в приймальне відділення, а потім в інфекційне, потребують кисневої підтримки з високою швидкістю потоку.

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За її словами, в пік весняної хвилі коронавірусу споживання кисню у пацієнтів було в межах 600-700 літрів на добу, сьогодні ж навантаження зросло — півтори тонни на добу.

Житомирські лікарні ведуть переговори з усіма виробниками кисню, уклали з ними договори, але є проблеми з його постачанням.

Зазначимо, за минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 нових хворихна COVID-19.

Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації.

У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.